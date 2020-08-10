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Рататуй: рецепт от Ивана Милановича

10.08.2020

Кухню Прованса просто невозможно представить без рататуя. Блюдо очень легкое и простое в исполнении, ведь готовиться только из овощей. Иван Миланович, победитель «МастерШеф»-8 также уверен, что «вкус спелых сезонных овощей в сочетании со свежими пряными травами заставляет вкусовые рецепторы кричать от удовольствия!». Читайте рецепт в материале.

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Иван подписал под этой фотографией: «Рецепт невыносимо прост! Даже не понадобится умеющая готовить мышь:) Справится даже ребенок!»

Рататуй рецепт

Ингредиенты:

  • Молодой баклажан – 1 шт
  • Цукини или кабачок – 1 шт
  • Болгарский перец – 0,5 шт
  • Лук белый – 0,5 шт
  • Томаты Пилати (консервированные в собственном соку) – 0,5 банки
  • Тимьян свежий – пару веточек
  • Чеснок – 1-2 зубчика
  • Лук шалот – 1 шт (можно заменить половиной красного лука)
  • Базилик – пару веточек
  • Оливковое масло – 50 мл
  • Сельдерей стебель – 1 шт
  • Перец красный острый (сухой) – по вкусу
  • Перец черный – по вкусу
  • Соль – пару щепоток
  • Сахар – 1 ч.л

Приготовление:

  1. Нарезать баклажан, цукини, болгарский перец и белый лук тонкими пластинами. Иван предпочитает нарезать длинными полосками и скручивать, как на картинке. Но можно нарезать и кружочками.
  2. Замочить овощи в холодной подсоленной воде на 30-40 минут (убрав в холодильник). Так они будут сочнее.
  3. Просушить овощи и сформировать заготовку. Перекладывать пласты овощей друг за другом, постоянно чередуя. Добавить листья базилика.
  4. Томаты в собственном соку, тимьян, чеснок, сельдерей, шалот и оливковое масло перебить блендером до однородности. Процеживать не нужно. Масса может быть не сильно однородной, кашеобразной.
  5. В жидкую смесь добавить острый перец, черный перец, соль и сахар. Довести по вкусу.
  6. Отправить овощи в духовку (пока без жидкой смеси). Подпекаем на 180°, 10-12 минут.
  7. Затем достать форму, залить томатной смесью и отправить в духовку еще на 20-25 минут, на том же режиме. И вуаля, Рататуй готов!

Блюдо получается очень ароматным и лёгким, что просто спасение при жаркой летней погоде.

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