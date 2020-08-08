Оссобуко: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Если вы в поисках крутого мясного блюда ― вам сюда! Судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво раскрыл рецепт невероятного мясного блюда оссобуко. Это ― итальянский шедевр, который не только легкий в приготовлении, но и невероятно вкусный!

Нагрейте духовку до 175 °С.

Обвяжите мясо кухонной нитью и натрите солью и перцем.

Немного обваляйте мясо в муке, стряхните лишнее.

В большой сковороде нагрейте 3 ст. л. оливкового масла на средне-сильном огне. Обжарьте каждую голень по 3 минуты с каждой стороны. Положите голени в стеклянную форму для запекания.

Осторожно уберите жир со сковородки, протрите бумажной салфеткой. Добавьте сливочное масло и 1 ст. л. оливкового масла. Обжарьте морковь, сельдерей, лук, орегано и 1 ч. л. соли. Готовьте на небольшом огне 15 ― 20 минут, помешивая. Сделайте огонь сильнее, добавьте вино и готовьте, пока четверть вина испарится (примерно 3 минуты).

Добавьте томатную пасту, консервированные томаты с соком, бульон, тимьян, лавровый лист, 1/2 ч. л. соли, немного черного перца. Доведите до кипения.

Вылейте содержимое сковородки сверху на голени в стеклянную форму. Закройте фольгой.

Тушите в духовке, пока телятина не станет мягкой (1,5 ― 2 часа). Следите за жидкостью, ее не должно быть меньше половины уровня мяса.

Если соки редковатые, то для получения соуса процедите их, вылейте готовый сок в кастрюлю и уварите 10 минут, добавив половину гремолаты.

Для приготовления гремолаты смешайте все ингредиенты: петрушку, цедру лимона и чеснок.