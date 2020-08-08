Оссобуко: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
08.08.2020
Если вы в поисках крутого мясного блюда ― вам сюда! Судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво раскрыл рецепт невероятного мясного блюда оссобуко. Это ― итальянский шедевр, который не только легкий в приготовлении, но и невероятно вкусный!
Ингредиенты:
- телячьи голени для оссобуко ― 4 шт. (2,5―3 см толщиной)
- соль, перец по вкусу
- мука ― 65 г
- оливковое масло ― 65 мл
- сливочное масло ― 20 г
- нарезанный белый лук ― 450 г (2 средних луковицы)
- нарезанные стебли сельдерея ― 2 шт.
- небольшая нарезанная морковь ― 2 шт.
- сухое орегано ― 1 ч. л.
- сухое белое вино ― 200 г
- томатная паста ― 2 ст. л.
- банка томатов-сливок в собственном соку ― 1 шт. (800 г)
- несоленый куриный бульон ― 250 мл
- тимьян ― 1 большая ветка
- лавровый лист ― 1 шт.
Ингредиенты для гремолаты:
- нарезанная петрушка ― 50 г
- нарезанный чеснок ― 2 больших зубчика
- мелко натертая лимонная цедра ― 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Нагрейте духовку до 175 °С.
- Обвяжите мясо кухонной нитью и натрите солью и перцем.
- Немного обваляйте мясо в муке, стряхните лишнее.
- В большой сковороде нагрейте 3 ст. л. оливкового масла на средне-сильном огне. Обжарьте каждую голень по 3 минуты с каждой стороны. Положите голени в стеклянную форму для запекания.
- Осторожно уберите жир со сковородки, протрите бумажной салфеткой. Добавьте сливочное масло и 1 ст. л. оливкового масла. Обжарьте морковь, сельдерей, лук, орегано и 1 ч. л. соли. Готовьте на небольшом огне 15―20 минут, помешивая. Сделайте огонь сильнее, добавьте вино и готовьте, пока четверть вина испарится (примерно 3 минуты).
- Добавьте томатную пасту, консервированные томаты с соком, бульон, тимьян, лавровый лист, 1/2 ч. л. соли, немного черного перца. Доведите до кипения.
- Вылейте содержимое сковородки сверху на голени в стеклянную форму. Закройте фольгой.
- Тушите в духовке, пока телятина не станет мягкой (1,5―2 часа). Следите за жидкостью, ее не должно быть меньше половины уровня мяса.
- Если соки редковатые, то для получения соуса процедите их, вылейте готовый сок в кастрюлю и уварите 10 минут, добавив половину гремолаты.
- Для приготовления гремолаты смешайте все ингредиенты: петрушку, цедру лимона и чеснок.
- Подавайте оссобуко к столу, украсив соусом и остатками гремолаты.
Приятного аппетита!
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