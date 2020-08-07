Баклажаны на гриле с помидорами и сыром сулугуни
07.08.2020
Что вы готовите на гриле кроме мяса? Например, судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво просто обожает готовить на гриле вкусные баклажаны! Рецепт невероятных баклажанов на гриле с помидорами и сыром сулугуни ― читайте в материале!
Ингредиенты:
- баклажаны ― 3 шт.
- сыр сулугуни ― 300 г
- чеснок, мелко нарезанный ― 3 зубчика
- орегано ― 2 ст. л.
- бальзамический уксус ― 2 ст. л.
- томаты, нарезанные мелким кубиком ― 200 г
- соль ― 1 ч. л.
- оливковое масло ― 50 мл
- черный перец ―– 1/2 ч. л.
- лук маленький, мелко нарезанный ― 1 шт.
Способ приготовления:
- Смешайте чеснок, лук, орегано, бальзамический уксус и оливковое масло. Добавьте соль и перец по вкусу.
- Нагрейте гриль до 150 ° C.
- Разрежьте в длину баклажаны пополам. Разрежьте мякоть накрест и выньте ее, оставив стенки «лодочки» 1 см в толщину.
- Нарежьте мякоть мелким кубиком, добавьте в смесь с овощами, туда же ― тертый сыр (оставьте немного для декора) и тщательно перемешайте.
- Баклажаны смажьте оливковым маслом (внутри и снаружи), посолите и поперчите. Внутрь выложите один слой томатов, сверху смесь с нарезанной мякотью.
- Готовьте на гриле ― без огня, только на углях, закрыв крышкой или фольгой, при температуре 150 ° C примерно 60―75 минут, до мягкости баклажана.
- Когда баклажаны будут почти готовы, добавьте сверху сыр. Когда он расплавится, снимайте с гриля.
- Подавайте к столу, украсив кинзой.
Приятного аппетита!
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ibWFzdGVyY2hlZi5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4gLS0+DQo=
PCEtLSA8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCc+DQo8c2NyaXB0Pg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2PiAtLT4=