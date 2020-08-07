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Баклажаны на гриле с помидорами и сыром сулугуни

07.08.2020

Что вы готовите на гриле кроме мяса? Например, судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво просто обожает готовить на гриле вкусные баклажаны! Рецепт невероятных баклажанов на гриле с помидорами и сыром сулугуни ― читайте в материале!

Ингредиенты:

  • баклажаны 3 шт.
  • сыр сулугуни 300 г
  • чеснок, мелко нарезанный 3 зубчика
  • орегано 2 ст. л.
  • бальзамический уксус 2 ст. л.
  • томаты, нарезанные мелким кубиком 200 г
  • соль 1 ч. л.
  • оливковое масло 50 мл
  • черный перец – 1/2 ч. л.
  • лук маленький, мелко нарезанный 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Смешайте чеснок, лук, орегано, бальзамический уксус и оливковое масло. Добавьте соль и перец по вкусу.
  2. Нагрейте гриль до 150 ° C.
  3. Разрежьте в длину баклажаны пополам. Разрежьте мякоть накрест и выньте ее, оставив стенки «лодочки» 1 см в толщину. 
  4. Нарежьте мякоть мелким кубиком, добавьте в смесь с овощами, туда же ― тертый сыр (оставьте немного для декора) и тщательно перемешайте. 
  5. Баклажаны смажьте оливковым маслом (внутри и снаружи), посолите и поперчите. Внутрь выложите один слой томатов, сверху смесь с нарезанной мякотью.
  6. Готовьте на гриле ― без огня, только на углях, закрыв крышкой или фольгой, при температуре 150 ° C примерно 60―75 минут, до мягкости баклажана.
  7. Когда баклажаны будут почти готовы, добавьте сверху сыр. Когда он расплавится, снимайте с гриля.
  8. Подавайте к столу, украсив кинзой.

Приятного аппетита!

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