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Луковый суп: рецепт от Ивана Милановича

06.08.2020

Луковый суп традиционное блюдо французской кухни. Раньше его считали едой бедняков, но сегодня это блюдо подают в самых изысканных ресторанах во всем мире! Победитель проекта «МастерШеф»-8 Иван Миланович, который сейчас проходит обучение в кулинарной школе Le Cordon Bleu, поделился рецептом французского супа из четырех видов лука с тимьяном и корицей под сырной корочкой. Читайте в материале пошаговый рецепт приготовления.

рецепты
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Ингредиенты (на 78 порций):

  • лук репчатый 56 шт.
  • лук красный 56 шт.
  • лук белый 12 шт.
  • лук-порей 300 г
  • чеснок 56 зубчиков
  • мука 12 ст. л.
  • тимьян свежий 2030 г
  • багет по 12 ломтику на каждую порцию
  • сыр твердый (на ваш вкус) по 80100 г на каждую порцию
  • вино белое сухое 300400 г
  • сахар 70100 г
  • сливочное масло 5070 г
  • мясной или овощной бульон (какой больше нравится) 2 л
  • соль, перец, специи по вкусу (может быть шалфей, мята, корица, ваниль, семена горчицы)

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Публикация от Иван Миланович (@milan.i.m)

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Приготовление

  1. Весь лук порезать тонкими полукольцами.
  2. На сливочном масле обжарить пару минут тимьян. Достать и ввести мелко порубленный чеснок. Обжаривать 12 минуты, затем добавить весь лук.
  3. Накрыть крышкой и томить на медленном огне около 2030 минут, периодически помешивая.
  4. После снять крышку и обжаривать еще 510 минут. Так лук покроется золотистой корочкой.
  5. Затем добавить 12 столовые ложки сахара и карамелизировать лук.
  6. На отдельной сковороде обжарить муку со сливочным маслом до золотистого цвета. Затем, постоянно помешивая, ввести муку к луку.
  7. Влить вино и выпаривать около 1015 минут.
  8. В тушеный лук влить бульон, довести до кипения, и варить еще 1520 минут. На этом этапе в кастрюлю можно добавить целую палочку корицы, а за пару минут до готовности ввести еще немного свежего тимьяна.
  9. Довести по вкусу специями (соль, перец и любые специи на вкус).
  10. Готовый суп разлить по тарелкам. Сверху «притопить» ломтик багета и обильно посыпать натертым сыром. Запечь в режиме гриля в духовке (57 минут) до образования корочки.  

Приятного аппетита!

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