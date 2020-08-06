Луковый суп – традиционное блюдо французской кухни. Раньше его считали едой бедняков, но сегодня это блюдо подают в самых изысканных ресторанах во всем мире! Победитель проекта «МастерШеф»-8 Иван Миланович, который сейчас проходит обучение в кулинарной школе Le Cordon Bleu, поделился рецептом французского супа из четырех видов лука с тимьяном и корицей под сырной корочкой. Читайте в материале пошаговый рецепт приготовления.



Больше по теме: Суп-пюре из запеченных огурцов и молодых кабачков с мятой и лаймом: рецепт от Ивана Милановича

Ингредиенты (на 7–8 порций):

лук репчатый – 5 – 6 шт.

лук красный – 5 – 6 шт.

лук белый – 1 – 2 шт.

лук-порей – 300 г

чеснок – 5 – 6 зубчиков

мука – 1 – 2 ст. л.

тимьян свежий – 20 – 30 г

багет – по 1 – 2 ломтику на каждую порцию

сыр твердый (на ваш вкус) – по 80 – 100 г на каждую порцию

вино белое сухое – 300 – 400 г

сахар – 70 – 100 г

сливочное масло – 50 – 70 г

мясной или овощной бульон (какой больше нравится) – 2 л

соль, перец, специи по вкусу (может быть шалфей, мята, корица, ваниль, семена горчицы)



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Иван Миланович (@milan.i.m) 15 Июл 2019 в 10:51 PDT

Больше по теме: Тыквенный суп от Екатерины Великой

Приготовление:

Весь лук порезать тонкими полукольцами. На сливочном масле обжарить пару минут тимьян. Достать и ввести мелко порубленный чеснок. Обжаривать 1 – 2 минуты, затем добавить весь лук. Накрыть крышкой и томить на медленном огне около 20 – 30 минут, периодически помешивая. После снять крышку и обжаривать еще 5 – 10 минут. Так лук покроется золотистой корочкой. Затем добавить 1 – 2 столовые ложки сахара и карамелизировать лук. На отдельной сковороде обжарить муку со сливочным маслом до золотистого цвета. Затем, постоянно помешивая, ввести муку к луку. Влить вино и выпаривать около 10 – 15 минут. В тушеный лук влить бульон, довести до кипения, и варить еще 15 – 20 минут. На этом этапе в кастрюлю можно добавить целую палочку корицы, а за пару минут до готовности ввести еще немного свежего тимьяна. Довести по вкусу специями (соль, перец и любые специи на вкус). Готовый суп разлить по тарелкам. Сверху « притопить » ломтик багета и обильно посыпать натертым сыром. Запечь в режиме гриля в духовке (5 – 7 минут) до образования корочки.

Приятного аппетита!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ