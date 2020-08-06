Луковый суп: рецепт от Ивана Милановича
06.08.2020
Луковый суп – традиционное блюдо французской кухни. Раньше его считали едой бедняков, но сегодня это блюдо подают в самых изысканных ресторанах во всем мире! Победитель проекта «МастерШеф»-8 Иван Миланович, который сейчас проходит обучение в кулинарной школе Le Cordon Bleu, поделился рецептом французского супа из четырех видов лука с тимьяном и корицей под сырной корочкой. Читайте в материале пошаговый рецепт приготовления.
Больше по теме: Суп-пюре из запеченных огурцов и молодых кабачков с мятой и лаймом: рецепт от Ивана Милановича
Ингредиенты (на 7–8 порций):
- лук репчатый – 5–6 шт.
- лук красный – 5–6 шт.
- лук белый – 1–2 шт.
- лук-порей – 300 г
- чеснок – 5–6 зубчиков
- мука – 1–2 ст. л.
- тимьян свежий – 20–30 г
- багет – по 1–2 ломтику на каждую порцию
- сыр твердый (на ваш вкус) – по 80–100 г на каждую порцию
- вино белое сухое – 300–400 г
- сахар – 70–100 г
- сливочное масло – 50–70 г
- мясной или овощной бульон (какой больше нравится) – 2 л
- соль, перец, специи по вкусу (может быть шалфей, мята, корица, ваниль, семена горчицы)
Больше по теме: Тыквенный суп от Екатерины Великой
Приготовление:
- Весь лук порезать тонкими полукольцами.
- На сливочном масле обжарить пару минут тимьян. Достать и ввести мелко порубленный чеснок. Обжаривать 1–2 минуты, затем добавить весь лук.
- Накрыть крышкой и томить на медленном огне около 20–30 минут, периодически помешивая.
- После снять крышку и обжаривать еще 5–10 минут. Так лук покроется золотистой корочкой.
- Затем добавить 1–2 столовые ложки сахара и карамелизировать лук.
- На отдельной сковороде обжарить муку со сливочным маслом до золотистого цвета. Затем, постоянно помешивая, ввести муку к луку.
- Влить вино и выпаривать около 10–15 минут.
- В тушеный лук влить бульон, довести до кипения, и варить еще 15–20 минут. На этом этапе в кастрюлю можно добавить целую палочку корицы, а за пару минут до готовности ввести еще немного свежего тимьяна.
- Довести по вкусу специями (соль, перец и любые специи на вкус).
- Готовый суп разлить по тарелкам. Сверху «притопить» ломтик багета и обильно посыпать натертым сыром. Запечь в режиме гриля в духовке (5–7 минут) до образования корочки.
Приятного аппетита!
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ibWFzdGVyY2hlZi5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4gLS0+DQo=
PCEtLSA8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCc+DQo8c2NyaXB0Pg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2PiAtLT4=