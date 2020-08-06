Десерт-трайфл: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
06.08.2020
Десерт-трайфл – это нежный шоколадный мусс, клубничное кремю и невероятное «Киевское» пирожное. Секрет приготовления этого лакомства нам раскрыл судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво. Рецепт читайте в материале.
Мусс на черном шоколаде:
- Желтки – 30 г
- Сахар – 30
- Сливки (1) – 100 г
- Сливки (2) – 110 г
- Черный шоколад – 50 г
- Желатин – 4 г
- Вода – 24 мл
Способ приготовления:
- Растопите желатин в воде, чтобы получить 28 г желатиновой массы.
- Желтки, сахар и сливки (1) смешайте в сотейнике и заварите крем англез: при температуре 83 °C на малом огне очень осторожно сделайте крем, чтобы желтки не сварились; как только крем загустеет – снимайте с огня.
- Добавьте черный шоколад и желатиновую массу, смешайте до однородности.
- Взбейте сливки (2) до мягких пиков.
- Смешайте шоколадно-яичную массу со взбитыми сливками.
- Разлейте теплый мусс на 3 стакана (250 мл) для презентации и заморозьте на 5 минут, а затем поставьте в холодильник.
Клубничное кремю:
- Пюре клубники – 50 г
- Белый шоколад – 85 г
- Желатиновая масса – 7 г
- Лимонный сок – 4 г
- Сливочное масло – 15 г
Способ приготовления:
- Сделайте пюре из клубники, добавьте сок лимона, вскипятите.
- Сделайте желатиновую массу (1 г желатина на 6 г воды). Добавьте в пюре.
- На водяной бане или в микроволновой печи растопите белый шоколад. Клубничное пюре добавьте к шоколаду и взбейте блендером.
- Добавьте сливочное масло комнатной температуры, еще раз пробейте блендером.
- Вылейте клубничное кремю на холодный шоколадный мусс.
- Добавьте нарезанные пирожные «Киевские».
- Порежьте клубнику и украсьте десерт.
Трайфл готов! Приятного аппетита!
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