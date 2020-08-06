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Десерт-трайфл: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

06.08.2020

Десерт-трайфл –  это нежный шоколадный мусс, клубничное кремю и невероятное «Киевское» пирожное. Секрет приготовления этого лакомства нам раскрыл судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво. Рецепт читайте в материале.

Мусс на черном шоколаде:

  • Желтки – 30 г
  • Сахар – 30
  • Сливки (1) – 100 г
  • Сливки (2) – 110 г 
  • Черный шоколад – 50 г 
  • Желатин – 4 г
  • Вода – 24 мл

Способ приготовления:

  1. Растопите желатин в воде, чтобы получить 28 г желатиновой массы.
  2. Желтки, сахар и сливки (1) смешайте в сотейнике и заварите крем англез: при температуре 83 °C на малом огне очень осторожно сделайте крем, чтобы желтки не сварились; как только крем загустеет – снимайте с огня.
  3. Добавьте черный шоколад и желатиновую массу, смешайте до однородности.
  4. Взбейте сливки (2) до мягких пиков.
  5. Смешайте шоколадно-яичную массу со взбитыми сливками.
  6. Разлейте теплый мусс на 3 стакана (250 мл) для презентации и заморозьте на 5 минут, а затем поставьте в холодильник.

Клубничное кремю:

  • Пюре клубники – 50 г
  • Белый шоколад – 85 г
  • Желатиновая масса – 7 г
  • Лимонный сок – 4 г
  • Сливочное масло – 15 г

Способ приготовления:

  1. Сделайте пюре из клубники, добавьте сок лимона, вскипятите. 
  2. Сделайте желатиновую массу (1 г желатина на 6 г воды). Добавьте в пюре.
  3. На водяной бане или в микроволновой печи растопите белый шоколад. Клубничное пюре добавьте к шоколаду и взбейте блендером.
  4. Добавьте сливочное масло комнатной температуры, еще раз пробейте блендером.
  5. Вылейте клубничное кремю на холодный шоколадный мусс.
  6. Добавьте нарезанные пирожные «Киевские».
  7. Порежьте клубнику и украсьте десерт.

Трайфл готов! Приятного аппетита!

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