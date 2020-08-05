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Премьера Мастер Шеф 10 сезон – смотрите скоро на СТБ

05.08.2020

Любимое кулинарное шоу возвращается! В новом сезоне Мастер Шеф зрителей ждут новые кулинарные короли и королевы и их уникальные культовые блюда. Чем на этот раз будут удивлять участники? И через какие испытания им придется пройти на пути к победе? Не пропустите ожесточенную битву за титул лучшего кулинара-любителя 2020 – смотрите онлайн премьеру 10 сезона Мастер Шеф скоро на СТБ!

Video: Премьера Мастер Шеф 10 сезон – смотрите скоро на СТБ


Смотрите Мастер Шеф 10 сезон этой осенью на СТБ. Узнайте, что ждет зрителей в новом сезоне и какие яркие участники в 10 сезоне сразятся за победу в Мастер Шеф

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