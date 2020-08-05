Невероятные синабоны: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Синнабоны – ароматные и очень вкусные булочки, которые точно станут самым любимым вашим десертом! Но как приготовить идеальные синнабоны в домашних условиях? Судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво знает ответ на этот вопрос! Рецепт читайте в материале.

Ингредиенты для теста:

молоко – 250 мл

яйца комнатной температуры – 2 шт.

сливочное масло комнатной температуры – 75 г

мука – 520–600 г

сахар – 100 г

соль – ½ ч. л.

1 пакет активных сухих дрожжей (7 г)

Ингредиенты для начинки:

коричневый сахар – 200 г

молотая корица – 3 ст. л.

мягкое сливочное масло – 75 г

Ингредиенты для глазури:

мягкий крем-сыр – 110 г

мягкое сливочное масло – 55 г

сахарная пудра – 180 г

ванильный экстракт – ½ ч. л.

соль – 1/8 ч. л.

Способ приготовления:

В теплое молоко добавьте дрожжи, но не перемешивайте. Смешайте в большой миске сливочное масло, сахар, соль, яйца со смесью дрожжей, хорошо перемешайте и затем добавьте муку. Вымешивайте тесто 10 минут руками или 5 минут на средней скорости в комбайне. Сбрызните тесто растительным маслом и дайте отдохнуть, накрыв пленкой, в ​​теплом месте. Смешайте коричневый сахар и корицу. Раскатайте тесто до размеров 45 на 55 см, смажьте сливочным маслом и посыпьте смесью корицы с коричневым сахаром. Сделайте рулет, начиная с длинной стороны (получите рулет 45 см в длину). Нарежьте рулет на 12 булочек, выложите в прямоугольную форму, смазанную маслом, и накройте пленкой. Дайте вырасти в теплом месте в течение 45 минут. Нагрейте духовку до 200 ° C. Выпекайте синнабоны по центру духовки 15 минут. Пока синнабоны выпекаются, сделайте глазурь (фростинг). Смешайте крем-сыр, сливочное масло, сахарную пудру, ваниль и соль и взбейте до воздушного состояния. Дайте синнабонам остыть 10–15 минут и смажьте их глазурью (фростингом).

Приятного аппетита!

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