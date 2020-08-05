Если вы любите сладкое, но стараетесь следить за питанием и фигурой, этот рецепт для вас! А детям диетические пончики от финалиста «МастерШеф»-8 Сержика Файного понравятся как полезная сладость. Пошаговый рецепт этого блюда найдете в материале.

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Банан – 1 шт.

Кефир – 2-3 ст. л.

Разрыхлитель – 0,5 ч. л.

Кукурузная мука – 4-5 ст. л.

Ванильный экстракт – щепотка ⠀⠀

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Приготовление:

Отделить желтки от белков, тщательно взбить белки. Размять банан вилкой, и добавить туда кефир, желтки, муку, ваниль. Мягко добавить белки, смешать до однородной массы. Выпекать 15 мин. при 180 градусах. Глазурь: растопить черный и белый шоколад в микроволновке. Сверху посыпать кокосовой стружкой.

Приятного аппетита!

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