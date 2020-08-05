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Диетические пончики от Сержика Файного

05.08.2020

Если вы любите сладкое, но стараетесь следить за питанием и фигурой, этот рецепт для вас! А детям диетические пончики от финалиста «МастерШеф»-8 Сержика Файного понравятся как полезная сладость. Пошаговый рецепт этого блюда найдете в материале.

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Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Банан – 1 шт.
  • Кефир – 2-3 ст. л.
  • Разрыхлитель – 0,5 ч. л.
  • Кукурузная мука – 4-5 ст. л.
  • Ванильный экстракт – щепотка ⠀⠀

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Приготовление:

  1. Отделить желтки от белков, тщательно взбить белки.
  2. Размять банан вилкой, и добавить туда кефир, желтки, муку, ваниль.
  3. Мягко добавить белки, смешать до однородной массы.
  4. Выпекать 15 мин. при 180 градусах.
  5. Глазурь: растопить черный и белый шоколад в микроволновке. Сверху посыпать кокосовой стружкой.

Приятного аппетита!

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