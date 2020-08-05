Диетические пончики от Сержика Файного
05.08.2020
Если вы любите сладкое, но стараетесь следить за питанием и фигурой, этот рецепт для вас! А детям диетические пончики от финалиста «МастерШеф»-8 Сержика Файного понравятся как полезная сладость. Пошаговый рецепт этого блюда найдете в материале.
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Банан – 1 шт.
- Кефир – 2-3 ст. л.
- Разрыхлитель – 0,5 ч. л.
- Кукурузная мука – 4-5 ст. л.
- Ванильный экстракт – щепотка ⠀⠀
Больше по теме: Овсяное печенье: 5 элементарных рецептов от участников «МастерШеф»
Приготовление:
- Отделить желтки от белков, тщательно взбить белки.
- Размять банан вилкой, и добавить туда кефир, желтки, муку, ваниль.
- Мягко добавить белки, смешать до однородной массы.
- Выпекать 15 мин. при 180 градусах.
- Глазурь: растопить черный и белый шоколад в микроволновке. Сверху посыпать кокосовой стружкой.
Приятного аппетита!
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ibWFzdGVyY2hlZi5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4gLS0+DQo=
PCEtLSA8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCc+DQo8c2NyaXB0Pg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2PiAtLT4=