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Стейк из свинины на кости с соусом из черешни и молодой морковью гриль: рецепт от Ивана Милановича

04.08.2020

Стейк любимое блюдо любого мясоеда. Секретами приготовления поделился победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович. Пошаговый рецепт стейка из свинины на кости с соусом из черешни и молодой морковью гриль читайте в материале.

Pork bone steak

Ингредиенты:

  • свинина
  • черешня 400 г
  • красное сухое вино 150 мл
  • вода 150 мл
  • звездочки аниса 2 шт.
  • гвоздика, кардамон, лавровый лист по вкусу
  • сахар 2 ст. л.
  • соль
  • черный перец 
  • молодая морковь

Приготовление: 

  1. Свинину промыть. Отделить лишние прожилки, зачистить косточку. Замариновать в небольшом количестве оливкового масла, соли, перца и свежих веточек розмарина и тимьяна. Оставить на 3050 минут.
  2. Для соуса черешню можно не отделять от косточек. Готовый соус всегда можно будет пропустить через сито.
  3. В сотейник поместить 400 г черешни, 150 мл красного сухого вина, 150 мл воды, пару звездочек аниса, гвоздику, кардамон и лавровый лист. Добавить 2 столовые ложки сахара (без горки), пару щепоток соли и немного черного перца.
  4. Поставить на средний огонь и выпаривать, пока жидкость не начнет густеть. Процедить через сито.
  5. Молодую морковку промыть и обжарить на гриле либо запечь в духовке. Я не довожу ее до полной готовности. Молодая морковь очень хороша собой! Она может быть только слегка припущена и хрустеть внутри.
  6. Для обжарки стейка на разогретую сковороду налить оливковое масло, добавить пару зубчиков раздавленного чеснока вместе с парой веточек тимьяна и розмарина. Следите, чтобы специи не пригорали! Лучше их достать, как только начнут слегка желтеть.
  7. Положить стейк и обжаривать по несколько минут на большом огне.
  8. При необходимости довести стейк до готовности в разогретой духовке (пару минут). При этом на мясо можно поместить ломтик сливочного масла. Так оно станет более сочным и насыщенным по вкусу после духовки.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – milan.i.m

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