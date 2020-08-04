Стейк из свинины на кости с соусом из черешни и молодой морковью гриль: рецепт от Ивана Милановича
04.08.2020
Стейк – любимое блюдо любого мясоеда. Секретами приготовления поделился победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович. Пошаговый рецепт стейка из свинины на кости с соусом из черешни и молодой морковью гриль читайте в материале.
Ингредиенты:
- свинина
- черешня – 400 г
- красное сухое вино – 150 мл
- вода – 150 мл
- звездочки аниса – 2 шт.
- гвоздика, кардамон, лавровый лист по вкусу
- сахар – 2 ст. л.
- соль
- черный перец
- молодая морковь
Приготовление:
- Свинину промыть. Отделить лишние прожилки, зачистить косточку. Замариновать в небольшом количестве оливкового масла, соли, перца и свежих веточек розмарина и тимьяна. Оставить на 30–50 минут.
- Для соуса черешню можно не отделять от косточек. Готовый соус всегда можно будет пропустить через сито.
- В сотейник поместить 400 г черешни, 150 мл красного сухого вина, 150 мл воды, пару звездочек аниса, гвоздику, кардамон и лавровый лист. Добавить 2 столовые ложки сахара (без горки), пару щепоток соли и немного черного перца.
- Поставить на средний огонь и выпаривать, пока жидкость не начнет густеть. Процедить через сито.
- Молодую морковку промыть и обжарить на гриле либо запечь в духовке. Я не довожу ее до полной готовности. Молодая морковь очень хороша собой! Она может быть только слегка припущена и хрустеть внутри.
- Для обжарки стейка на разогретую сковороду налить оливковое масло, добавить пару зубчиков раздавленного чеснока вместе с парой веточек тимьяна и розмарина. Следите, чтобы специи не пригорали! Лучше их достать, как только начнут слегка желтеть.
- Положить стейк и обжаривать по несколько минут на большом огне.
- При необходимости довести стейк до готовности в разогретой духовке (пару минут). При этом на мясо можно поместить ломтик сливочного масла. Так оно станет более сочным и насыщенным по вкусу после духовки.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram – milan.i.m
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