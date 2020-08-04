Стейк – любимое блюдо любого мясоеда. Секретами приготовления поделился победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович. Пошаговый рецепт стейка из свинины на кости с соусом из черешни и молодой морковью гриль читайте в материале.

Ингредиенты:

Приготовление:

Свинину промыть. Отделить лишние прожилки, зачистить косточку. Замариновать в небольшом количестве оливкового масла, соли, перца и свежих веточек розмарина и тимьяна. Оставить на 30 – 50 минут.

Для соуса черешню можно не отделять от косточек. Готовый соус всегда можно будет пропустить через сито.

В сотейник поместить 400 г черешни, 150 мл красного сухого вина, 150 мл воды, пару звездочек аниса, гвоздику, кардамон и лавровый лист. Добавить 2 столовые ложки сахара (без горки), пару щепоток соли и немного черного перца.

Поставить на средний огонь и выпаривать, пока жидкость не начнет густеть. Процедить через сито.

Молодую морковку промыть и обжарить на гриле либо запечь в духовке. Я не довожу ее до полной готовности. Молодая морковь очень хороша собой! Она может быть только слегка припущена и хрустеть внутри.

Для обжарки стейка на разогретую сковороду налить оливковое масло, добавить пару зубчиков раздавленного чеснока вместе с парой веточек тимьяна и розмарина. Следите, чтобы специи не пригорали! Лучше их достать, как только начнут слегка желтеть.

Положить стейк и обжаривать по несколько минут на большом огне.