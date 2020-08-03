Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ibWFzdGVyY2hlZi5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0PiAtLT4=

Икра из баклажанов: рецепт от Катерины Песковой

03.08.2020

Как приготовить икру из баклажанов в домашних условиях? Финалистка «МастерШеф. Профессионалы» Екатерина Пескова поделилась маминым фирменным рецептом любимой икры. Пошаговый рецепт читайте в материале. 

икра из баклажанов

Ингредиенты:

  • баклажаны – 2 шт.
  • красные мясистые перцы – 4 шт.
  • большой помидор микадо – 1 шт. 
  • лук (белый салатный или красный крымский) – 1 шт.
  • чеснок – 2–3 зубчика 
  • оливковое масло

Больше по теме: Соус песто: пошаговый рецепт

Приготовление:

  1. Баклажаны и перцы запечь в духовке до готовности. 
  2. Затем очищаем их от кожуры. 
  3. Дальше нужно ножом измельчить готовые и очищенные овощи на мелкие кусочки. 
  4. Помидор рубим ножом, лук нарезаем очень мелко и все перемешиваем в миске.
  5. Выдавливаем чеснок, солим, перчим по вкусу.
  6. Заливаем оливковым маслом.  

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – peskova_katerina

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить