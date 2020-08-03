Как приготовить икру из баклажанов в домашних условиях? Финалистка «МастерШеф. Профессионалы» Екатерина Пескова поделилась маминым фирменным рецептом любимой икры. Пошаговый рецепт читайте в материале.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

красные мясистые перцы – 4 шт.

большой помидор микадо – 1 шт.

лук (белый салатный или красный крымский) – 1 шт.

чеснок – 2–3 зубчика

оливковое масло

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Приготовление:

Баклажаны и перцы запечь в духовке до готовности. Затем очищаем их от кожуры. Дальше нужно ножом измельчить готовые и очищенные овощи на мелкие кусочки. Помидор рубим ножом, лук нарезаем очень мелко и все перемешиваем в миске. Выдавливаем чеснок, солим, перчим по вкусу. Заливаем оливковым маслом.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – peskova_katerina

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