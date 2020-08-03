Икра из баклажанов: рецепт от Катерины Песковой
03.08.2020
Как приготовить икру из баклажанов в домашних условиях? Финалистка «МастерШеф. Профессионалы» Екатерина Пескова поделилась маминым фирменным рецептом любимой икры. Пошаговый рецепт читайте в материале.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- красные мясистые перцы – 4 шт.
- большой помидор микадо – 1 шт.
- лук (белый салатный или красный крымский) – 1 шт.
- чеснок – 2–3 зубчика
- оливковое масло
Больше по теме: Соус песто: пошаговый рецепт
Приготовление:
- Баклажаны и перцы запечь в духовке до готовности.
- Затем очищаем их от кожуры.
- Дальше нужно ножом измельчить готовые и очищенные овощи на мелкие кусочки.
- Помидор рубим ножом, лук нарезаем очень мелко и все перемешиваем в миске.
- Выдавливаем чеснок, солим, перчим по вкусу.
- Заливаем оливковым маслом.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram – peskova_katerina
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ibWFzdGVyY2hlZi5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4gLS0+DQo=
PCEtLSA8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCc+DQo8c2NyaXB0Pg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2PiAtLT4=