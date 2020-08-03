Эмпанадас с мясом и картофелем: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Вы помните свои любимые пирожки с детства? Те, что бабушка готовила, ― душистые, которые можно есть с молоком или холодным квасом? А хотите попробовать пирожки с детства Эктора Хименеса-Браво? Судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво раскрыл рецепт невероятных пирожков с детства, которые с легкостью можно приготовить из украинских продуктов. Подробнее читайте в материале.

Ингредиенты для теста:

мука — 360 г

соль — ½ ч. л.

сливочное масло (нарезанное кубиками) — 170 г

яйцо — 1 шт.

молоко — 125 мл

Способ приготовления теста:

Смешайте муку и соль в процессоре (можете смешать руками). Добавьте сливочное масло, яйцо и молоко. Вымешивайте до тех пор, пока не будут образовываться небольшие отдельные шарики и тесто не станет мягким и эластичным. Сделайте шар из теста и дайте ему отдохнуть 10 минут. Разделите тесто на два шарика и раскатайте тонкой скалкой два диска. Кольцом или формой 12 см сделайте маленькие диски.

Ингредиенты для начинки:

говяжий фарш — 300 г

вареный картофель — 2 шт.

соль — ¼ ч. л. (если используете свежий чеснок или лук, то ½ ч. л. соли)

гранулированный чеснок — ¼ ч. л. (или ½ зубчика чеснока)

гранулированный лук — ¼ ч. л. (или 50 г нарезанного лука)

зира (кумин) — ¼ ч. л. (продается на рынках в отделах специй)

соус (хогао) — 2 ст. л. (смотрите рецепт ниже)

растительное масло — 1 ст. л.

Способ приготовления начинки:

Обжарьте мясо. Добавьте специи, вареный картофель (его нужно немного помять), масло и соус.

Ингредиенты для соуса хогао:

мелко нарезанный лук — 100 г

нарезанный томат — 200 г

зеленый лук — 100 г

растительное масло — 1 ч. л.

нарезанный болгарский перец — 50 г

томатная паста —1 ч. л.

соль — ½ ч. л.

мелко нарезанный чеснок — 1 зубчик

Способ приготовления хогао:

Положите все ингредиенты, кроме томатной пасты, в нагретую сковороду и обжаривайте до мягкости на среднем огне. Добавьте томатную пасту и обжаривайте еще 3 минуты.

Диски из теста наполните начинкой и сформируйте эмпанадас. Смажьте их яйцом и запекайте в духовке 20―25 минут при температуре 190 °С.

Готовые эмпанадас подаются с соусом табаско или чили.

Приятного аппетита!

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