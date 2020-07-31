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Американские пончики от Ивана Милановича

31.07.2020

Эти сладкие булочки порадуют вас, настолько они вкусные! Победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович рассказал, как приготовить американские пончики в домашних условиях. Подробный рецепт найдете в материале.

американские пончики вани милановича

Ингредиенты:

Для теста:

  • Молоко – 200 мл
  • Сахар – 60 г
  • Сливочное масло – 80 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 700-800 г
  • Сухие дрожжи – 10 г
  • Соль – 1 ч. л.

Для крема:

  • Молоко – 300 мл
  • Сахар – 50 г
  • Желток – 3 шт.
  • Соль – щепотка
  • Ванилин
  • Тертый пармезан – 200 г

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Приготовление:

  1. Развести дрожжи с ложкой сахара в слегка теплом молоке. Дать постоять 30 минут.
  2. Когда на поверхности жидкости начнут появляться пузыри от дрожжей, ввести подвзбитые яйца и остальные ингредиенты. Замесить тесто.
  3. Дать тесту подняться (1,5-2 часа) в теплом месте. 1-2 раза примять во время процесса. Тесто должно увеличиться в объеме в 3 раза.
  4. Готовое тесто раскатать пластом толщиной 3-4 см. Вырезать формы пончика.
  5. Уже вырезанные заготовки должны подняться через 15-20 минут. И только потом их можно жарить.
  6. Нагреть масло, как на фритюр (минимум 4 см от дна кастрюли), на среднем огне. Масло не должно быть сильно горячим, но и не холодным. Иначе пончики могут не прожариться внутри, либо впитать много масла.
  7. Жарить 1-1,5 мин. с каждой стороны. Лишнее масло обмакнуть бумажным полотенцем.
  8. Для начинки сварить крем англес и соединить с натёртым пармезаном.
  9. Глазурь может быть любой. Например, топленый молочный шоколад с арахисом.

Приятного аппетита!

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