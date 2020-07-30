Филе кролика с грушей и соусом из красного вина: рецепт от Ивана Милановича
30.07.2020
Как правильно и вкусно приготовить кролика? Вдохновение от обучения в Le Cordon Bleu и от самой Франции подтолкнуло победителя «МастерШеф»-8 Ивана Милановича на создание своего рецепта приготовления филе кролика с грушей и соусом из красного вина. Пошаговый рецепт читайте в материале.
Ингредиенты:
- спинка кролика – 2 шт. (на 2 порции)
- вино красное – 400 мл
- вода – 250 мл
- груша – 1 шт. (или 3 маленькие)
- копчёная паприка – 5–8 г
- розмарин свежий – пару веточек
- чеснок – пару зубчиков
- сливочное масло – 15–20 г
- кардамон
- лавровый лист
- мускатный орех
- соль
- перец
- сахар
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Приготовление:
- Из спинки кролика вырезать две продольные филешки и замариновать в копчёной паприке, оливковом масле, соли и перце.
Обычно спинки кролика продаются с почками. Они очень нежные и замечательно дополняют блюдо! Замаринуйте их вместе с мясом.
- С груши снять шкурку. Если используете большую грушу, вырежьте сердцевину снизу, не разрезая саму грушу.
- Вино, воду, пару столовых ложек сахара (без горки), мускатный орех, лавровый лист, кардамон, перец и щепотку соли поместите в одну кастрюлю.
- Туда же отправить грушу и поставить на огонь.
- Проваривать, пока груша не станет мягкой. Достать готовую грушу.
- Винный бульон, в котором варилась груша, выпарить на большом огне до состояния соуса.
- На сковороде разогреть смесь растительного и сливочного масла. Положить веточку розмарина и пару зубчиков чеснока. Обжарить филе кролика и почки.
- Почки будут готовы раньше. Им нужно буквально по 1 минуте с каждой стороны.
- Филе жарится приблизительно по 2–2,5 минуты с каждой стороны.
- После обжарки дать мясу отдохнуть пару минут.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram – milan.i.m
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