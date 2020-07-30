Как правильно и вкусно приготовить кролика? Вдохновение от обучения в Le Cordon Bleu и от самой Франции подтолкнуло победителя «МастерШеф»-8 Ивана Милановича на создание своего рецепта приготовления филе кролика с грушей и соусом из красного вина. Пошаговый рецепт читайте в материале.

Ингредиенты:

спинка кролика – 2 шт. (на 2 порции)

вино красное – 400 мл

вода – 250 мл

груша – 1 шт. (или 3 маленькие)

копчёная паприка – 5 – 8 г

розмарин свежий – пару веточек

чеснок – пару зубчиков

сливочное масло – 15 – 20 г

кардамон

лавровый лист

мускатный орех

соль

перец

сахар

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Приготовление:

Из спинки кролика вырезать две продольные филешки и замариновать в копчёной паприке, оливковом масле, соли и перце.

Обычно спинки кролика продаются с почками. Они очень нежные и замечательно дополняют блюдо! Замаринуйте их вместе с мясом.

С груши снять шкурку. Если используете большую грушу, вырежьте сердцевину снизу, не разрезая саму грушу. Вино, воду, пару столовых ложек сахара (без горки), мускатный орех, лавровый лист, кардамон, перец и щепотку соли поместите в одну кастрюлю. Туда же отправить грушу и поставить на огонь. Проваривать, пока груша не станет мягкой. Достать готовую грушу. Винный бульон, в котором варилась груша, выпарить на большом огне до состояния соуса. На сковороде разогреть смесь растительного и сливочного масла. Положить веточку розмарина и пару зубчиков чеснока. Обжарить филе кролика и почки. Почки будут готовы раньше. Им нужно буквально по 1 минуте с каждой стороны. Филе жарится приблизительно по 2 – 2,5 минуты с каждой стороны. После обжарки дать мясу отдохнуть пару минут.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – milan.i.m

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