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Филе кролика с грушей и соусом из красного вина: рецепт от Ивана Милановича

30.07.2020

Как правильно и вкусно приготовить кролика? Вдохновение от обучения в Le Cordon Bleu и от самой Франции подтолкнуло победителя  «МастерШеф»-8  Ивана Милановича на создание своего рецепта приготовления филе кролика с грушей и соусом из красного вина. Пошаговый рецепт читайте в материале. 

Филе кролика с грушей и соусом из красного вина

Ингредиенты:

  • спинка кролика 2 шт. (на 2 порции)
  • вино красное 400 мл
  • вода 250 мл
  • груша 1 шт. (или 3 маленькие)
  • копчёная паприка 58 г
  • розмарин свежий пару веточек
  • чеснок пару зубчиков
  • сливочное масло 1520 г
  • кардамон
  • лавровый лист
  • мускатный орех
  • соль
  • перец
  • сахар

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Приготовление:

  1. Из спинки кролика вырезать две продольные филешки и замариновать в копчёной паприке, оливковом масле, соли и перце.

Обычно спинки кролика продаются с почками. Они очень нежные и замечательно дополняют блюдо! Замаринуйте их вместе с мясом.

  1. С груши снять шкурку. Если используете большую грушу, вырежьте сердцевину снизу, не разрезая саму грушу.
  2. Вино, воду, пару столовых ложек сахара (без горки), мускатный орех, лавровый лист, кардамон, перец и щепотку соли поместите в одну кастрюлю. 
  3. Туда же отправить грушу и поставить на огонь.
  4. Проваривать, пока груша не станет мягкой. Достать готовую грушу. 
  5. Винный бульон, в котором варилась груша, выпарить на большом огне до состояния соуса. 
  6. На сковороде разогреть смесь растительного и сливочного масла. Положить веточку розмарина и пару зубчиков чеснока. Обжарить филе кролика и почки.
  7. Почки будут готовы раньше. Им нужно буквально по 1 минуте с каждой стороны. 
  8. Филе жарится приблизительно по 22,5 минуты с каждой стороны. 
  9. После обжарки дать мясу отдохнуть пару минут.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – milan.i.m

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