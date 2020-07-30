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Булочки с овощной начинкой: рецепт от Ивана Милановича

30.07.2020

Горячая и ароматная выпечка – то, что нужно в осенние холода. Своим любимым рецептом булочек с овощной начинкой поделился победитель  «МастерШеф»-8 Иван Миланович. Пошаговый рецепт приготовления читайте в материале.

Булочки с овощной начинкой

Рецепт теста очень простой, практичный и приехал из Парижа! Именно по этой рецептуре делают настоящие французские багеты. А вот начинка булочек может быть абсолютно из любых овощей!

Ингредиенты для опары для теста: 

  • мука 1-го сорта (не высшего) 125 г
  • вода 85 г
  • соль 3 г
  • дрожжи сухие 4 г

Ингредиенты для теста:

  • мука 1-го сорта 375 г
  • вода 250 г
  • соль 7 г
  • дрожжи сухие 8 г

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Ингредиенты для начинки:

  • цукини 150 г
  • баклажан 100 г
  • лук-шалот 70 г
  • лук красный 40 г
  • огурец (твердая часть, без семечек) 70 г
  • томаты черри 70 г
  • чеснок пара зубчиков
  • перец болгарский желтый 70 г
  • сухие прованские травы щепотка
  • соль, перец черный, сахар по вкусу

Приготовление:

  1. Растворить дрожжи в теплой воде вместе с солью. 
  2. Муку просеять и замесить мягкое тесто. Эта опара получается достаточно плотной. 
  3. Оставить при комнатной температуре на 812 часов.
  4. По такому же принципу делаем основу для теста. Растворить дрожжи и соль в воде, ввести просеянную муку. Хорошенько вымешать.
  5. Соединить с опарой и еще раз вымешать до однородности.
  6. Накрыть пленкой и оставить еще на 1,52 часа.
  7. Все овощи для начинки порезать кубиками и припустить на сливочном масле до полуготовности.
  8. Ввести специи, соль и немного сахара по вкусу и охладить.
  9. Сформировать небольшие булочки, наполняя кусочки теста начинкой.
  10. Смазать подвзбитым яйцом и присыпать прованскими травами.
  11. Поставить в духовку на 2730 °С на 3040 минут. ⠀
  12. Булочки нужно достать и разогреть духовку до 180 °С. 
  13. На булочках можно сделать небольшие надрезы ножом или лезвием, так тесто лучше поднимется. 
  14. Отправить в духовку на 2025 минут, как только она разогреется.
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Приятного аппетита!

Источник: Instagram milan.i.m

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