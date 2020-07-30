Булочки с овощной начинкой: рецепт от Ивана Милановича
30.07.2020
Горячая и ароматная выпечка – то, что нужно в осенние холода. Своим любимым рецептом булочек с овощной начинкой поделился победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович. Пошаговый рецепт приготовления читайте в материале.
Рецепт теста очень простой, практичный и приехал из Парижа! Именно по этой рецептуре делают настоящие французские багеты. А вот начинка булочек может быть абсолютно из любых овощей!
Ингредиенты для опары для теста:
- мука 1-го сорта (не высшего) – 125 г
- вода – 85 г
- соль – 3 г
- дрожжи сухие – 4 г
Ингредиенты для теста:
- мука 1-го сорта – 375 г
- вода – 250 г
- соль – 7 г
- дрожжи сухие – 8 г
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Ингредиенты для начинки:
- цукини – 150 г
- баклажан – 100 г
- лук-шалот – 70 г
- лук красный – 40 г
- огурец (твердая часть, без семечек) – 70 г
- томаты черри – 70 г
- чеснок – пара зубчиков
- перец болгарский желтый – 70 г
- сухие прованские травы – щепотка
- соль, перец черный, сахар – по вкусу
Приготовление:
- Растворить дрожжи в теплой воде вместе с солью.
- Муку просеять и замесить мягкое тесто. Эта опара получается достаточно плотной.
- Оставить при комнатной температуре на 8–12 часов.
- По такому же принципу делаем основу для теста. Растворить дрожжи и соль в воде, ввести просеянную муку. Хорошенько вымешать.
- Соединить с опарой и еще раз вымешать до однородности.
- Накрыть пленкой и оставить еще на 1,5–2 часа.
- Все овощи для начинки порезать кубиками и припустить на сливочном масле до полуготовности.
- Ввести специи, соль и немного сахара по вкусу и охладить.
- Сформировать небольшие булочки, наполняя кусочки теста начинкой.
- Смазать подвзбитым яйцом и присыпать прованскими травами.
- Поставить в духовку на 27–30 °С на 30–40 минут. ⠀
- Булочки нужно достать и разогреть духовку до 180 °С.
- На булочках можно сделать небольшие надрезы ножом или лезвием, так тесто лучше поднимется.
- Отправить в духовку на 20–25 минут, как только она разогреется.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram – milan.i.m
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