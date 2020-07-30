Горячая и ароматная выпечка – то, что нужно в осенние холода. Своим любимым рецептом булочек с овощной начинкой поделился победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович. Пошаговый рецепт приготовления читайте в материале.

Рецепт теста очень простой, практичный и приехал из Парижа! Именно по этой рецептуре делают настоящие французские багеты. А вот начинка булочек может быть абсолютно из любых овощей!

Ингредиенты для опары для теста:

мука 1-го сорта (не высшего) – 125 г

вода – 85 г

соль – 3 г

дрожжи сухие – 4 г

Ингредиенты для теста:

мука 1-го сорта – 375 г

вода – 250 г

соль – 7 г

дрожжи сухие – 8 г

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Ингредиенты для начинки:

цукини – 150 г

баклажан – 100 г

лук-шалот – 70 г

лук красный – 40 г

огурец (твердая часть, без семечек) – 70 г

томаты черри – 70 г

чеснок – пара зубчиков

перец болгарский желтый – 70 г

сухие прованские травы – щепотка

соль, перец черный, сахар – по вкусу

Приготовление:

Растворить дрожжи в теплой воде вместе с солью. Муку просеять и замесить мягкое тесто. Эта опара получается достаточно плотной. Оставить при комнатной температуре на 8 – 12 часов. По такому же принципу делаем основу для теста. Растворить дрожжи и соль в воде, ввести просеянную муку. Хорошенько вымешать. Соединить с опарой и еще раз вымешать до однородности. Накрыть пленкой и оставить еще на 1,5 – 2 часа. Все овощи для начинки порезать кубиками и припустить на сливочном масле до полуготовности. Ввести специи, соль и немного сахара по вкусу и охладить. Сформировать небольшие булочки, наполняя кусочки теста начинкой. Смазать подвзбитым яйцом и присыпать прованскими травами. Поставить в духовку на 27 – 30 °С на 30 – 40 минут. ⠀ Булочки нужно достать и разогреть духовку до 180 °С. На булочках можно сделать небольшие надрезы ножом или лезвием, так тесто лучше поднимется. Отправить в духовку на 20 – 25 минут, как только она разогреется.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – milan.i.m

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