Киш с семгой, брокколи и томатами: рецепт от Ивана Милановича
27.07.2020
Победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович поделился простым и безумно вкусным рецептом оригинальной французской песочки. Киш с семгой, брокколи и томатами придется по вкусу даже самому прихотливому гостю. Пошаговый рецепт киша с семгой, брокколи и томатами читайте в материале.
Ингредиенты для теста:
- мука — 200 г
- масло сливочное — 100 г
- соль — 5 г
- яйцо — 50 г (1 шт.)
- вода — 10 мл
Ингредиенты для начинки:
- томаты — 100 г
- брокколи — 150 г
- семга свежая — 150 г
- моцарелла — 100 г
- яйцо — 1 шт.
- желток — 3 шт.
- молоко — 140 мл
- сливки (33%) — 140 мл
- соль, перец, сахар, мускатный орех
Больше по теме: Киш: рецепт от Мирославы Стандратюк
Пропорция для киша 20—22 см в диаметре и 5—6 см высотой. Если ваша форма больше — смело увеличивайте пропорцию рецепта.
Приготовление:
- Муку просеять, смешать с солью.
- Сливочное масло порезать на небольшие кубики. Оно должно быть не сильно холодным, но и не тёплым.
- Аккуратно перетереть масло с мукой. Должна получиться рассыпчатая текстура, похожая на стружку.
- Немного взбить яйцо с водой. Ввести в мучную смесь и замесить тесто.
- Муку подсыпать только в том случае, если тесто получается очень жидким. Сильно мукой не забивайте!
- Сформировать толстую лепешку, закрыть плёнкой и отправить отдыхать в холодильник на 20—30 минут.
- Брокколи разобрать на соцветия и проварить в подсоленной воде. Снять с огня буквально через 30—50 секунд после кипения. Просушить бумажным полотенцем.
- От томатов нам понадобится только твердая часть. Жидкую сердцевину вырезаем, остальное режем на кусочки.
- Семгу нарезать кубиками и промариновать в оливковом масле, соли и перце.
- Яйцо, желтки, молоко и сливки взбить венчиком до однородности. Заправить перцем, солью, щепоткой сахара и мускатный орехом по вкусу.
- Достать тесто. Раскатать толщиной 3—4 мм на пергамент для запекания. Сверху можно немного присыпать мукой.
- Затем накрыть тестом форму и аккуратно сделать бортики. Отрезать лишний край.
- На дно тарта положить пергамент для выпечки и насыпать любую крупу (чтобы тесто не поднялось, во время запекания). И отправить в духовку на 12 минут при 180 °С.
- Затем достать, вынуть крупу и отправить обратно в духовку еще на 5—6 мин. Заново достать и наполнить начинкой.
- На дно ровным слоем высыпаем половину натертой моцареллы. Затем томаты, брокколи и сёмгу. Сверху оставшаяся моцарелла. И заливаем яичной смесью.
- Отправить в духовку на 25 минут (180°С) и киш готов!
Приятного аппетита!
Источник: Instagram – milan.i.m
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ibWFzdGVyY2hlZi5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4gLS0+DQo=
PCEtLSA8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCc+DQo8c2NyaXB0Pg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2PiAtLT4=