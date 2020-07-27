Победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович поделился простым и безумно вкусным рецептом оригинальной французской песочки. Киш с семгой, брокколи и томатами придется по вкусу даже самому прихотливому гостю. Пошаговый рецепт киша с семгой, брокколи и томатами читайте в материале.

Ингредиенты для теста:

Ингредиенты для начинки:

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Пропорция для киша 20 — 22 см в диаметре и 5 — 6 см высотой. Если ваша форма больше — смело увеличивайте пропорцию рецепта.

Приготовление:

Муку просеять, смешать с солью.

Сливочное масло порезать на небольшие кубики. Оно должно быть не сильно холодным, но и не тёплым.

Аккуратно перетереть масло с мукой. Должна получиться рассыпчатая текстура, похожая на стружку.

Немного взбить яйцо с водой. Ввести в мучную смесь и замесить тесто.

Муку подсыпать только в том случае, если тесто получается очень жидким. Сильно мукой не забивайте!

Сформировать толстую лепешку, закрыть плёнкой и отправить отдыхать в холодильник на 20 — 30 минут.

Брокколи разобрать на соцветия и проварить в подсоленной воде. Снять с огня буквально через 30 — 50 секунд после кипения. Просушить бумажным полотенцем.

От томатов нам понадобится только твердая часть. Жидкую сердцевину вырезаем, остальное режем на кусочки.

Семгу нарезать кубиками и промариновать в оливковом масле, соли и перце.

Яйцо, желтки, молоко и сливки взбить венчиком до однородности. Заправить перцем, солью, щепоткой сахара и мускатный орехом по вкусу.

Достать тесто. Раскатать толщиной 3 — 4 мм на пергамент для запекания. Сверху можно немного присыпать мукой.

Затем накрыть тестом форму и аккуратно сделать бортики. Отрезать лишний край.

На дно тарта положить пергамент для выпечки и насыпать любую крупу (чтобы тесто не поднялось, во время запекания). И отправить в духовку на 12 минут при 180 °С.

Затем достать, вынуть крупу и отправить обратно в духовку еще на 5 — 6 мин. Заново достать и наполнить начинкой.

На дно ровным слоем высыпаем половину натертой моцареллы. Затем томаты, брокколи и сёмгу. Сверху оставшаяся моцарелла. И заливаем яичной смесью.