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Киш с семгой, брокколи и томатами: рецепт от Ивана Милановича

27.07.2020

Победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович поделился простым и безумно вкусным рецептом оригинальной французской песочки. Киш с семгой, брокколи и томатами придется по вкусу даже самому прихотливому гостю. Пошаговый рецепт киша с семгой, брокколи и томатами читайте в материале.

Киш с семгой, брокколи и томатами

Ингредиенты для теста:

  • мука 200 г
  • масло сливочное 100 г
  • соль 5 г
  • яйцо 50 г (1 шт.)
  • вода 10 мл

Ингредиенты для начинки:

  • томаты 100 г
  • брокколи 150 г
  • семга свежая 150 г
  • моцарелла 100 г
  • яйцо 1 шт.
  • желток 3 шт.
  • молоко 140 мл
  • сливки (33%) 140 мл
  • соль, перец, сахар, мускатный орех

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Пропорция для киша 2022 см в диаметре и 56 см высотой. Если ваша форма больше смело увеличивайте пропорцию рецепта.

Приготовление:

  1. Муку просеять, смешать с солью. 
  2. Сливочное масло порезать на небольшие кубики. Оно должно быть не сильно холодным, но и не тёплым.
  3. Аккуратно перетереть масло с мукой. Должна получиться рассыпчатая текстура, похожая на стружку.
  4. Немного взбить яйцо с водой. Ввести в мучную смесь и замесить тесто. 
  5. Муку подсыпать только в том случае, если тесто получается очень жидким. Сильно мукой не забивайте!
  6. Сформировать толстую лепешку, закрыть плёнкой и отправить отдыхать в холодильник на 2030 минут.
  7. Брокколи разобрать на соцветия и проварить в подсоленной воде. Снять с огня буквально через 3050 секунд после кипения. Просушить бумажным полотенцем.
  8. От томатов нам понадобится только твердая часть. Жидкую сердцевину вырезаем, остальное режем на кусочки.
  9. Семгу нарезать кубиками и промариновать в оливковом масле, соли и перце.
  10. Яйцо, желтки, молоко и сливки взбить венчиком до однородности. Заправить перцем, солью, щепоткой сахара и мускатный орехом по вкусу.
  11. Достать тесто. Раскатать толщиной 34 мм на пергамент для запекания. Сверху можно немного присыпать мукой.
  12. Затем накрыть тестом форму и аккуратно сделать бортики. Отрезать лишний край.
  13. На дно тарта положить пергамент для выпечки и насыпать любую крупу (чтобы тесто не поднялось, во время запекания). И отправить в духовку на 12 минут при 180 °С.
  14. Затем достать, вынуть крупу и отправить обратно в духовку еще на 56 мин. Заново достать и наполнить начинкой. 
  15. На дно ровным слоем высыпаем половину натертой моцареллы. Затем томаты, брокколи и сёмгу. Сверху оставшаяся моцарелла. И заливаем яичной смесью.
  16. Отправить в духовку на 25 минут (180°С) и киш готов!

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – milan.i.m

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