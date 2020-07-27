Фузили с курицей а-ля провансаль: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
27.07.2020
Ищете самый простой и самый вкусный рецепт фузили? У вас есть дома курица и паста? Тогда приготовьте фузилли с курицей а-ля провансаль! Судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво раскрыл рецепт невероятного фузили, который можно легко приготовить дома. Подробнее читайте в материале.
Ингредиенты:
- 200 г томатов
- 100 г белого лука
- 100 г болгарского перца
- 50 г зеленого лука
- 200 г шампиньонов
- 700 г курятины (бедро без кожи и кости)
- 1 ст. л. оливкового масла
- соль и перец по вкусу
- ½ ч. л. орегано (сухого или свежего)
- ½ ч. л. чабреца (сухого или свежего)
- 1 зубчик чеснока
- 500 г пасты фузили (или другой)
- пармезан для украшения
- 250 мл любого бульона
- 1 ч. л. томатной пасты
- 1 ч. л. каперсов
Способ приготовления:
- Замаринуйте куриные бедра солью и перцем, хорошо нагрейте сковороду и обжарьте со всех сторон (по 30 секунд с каждой), но не готовьте полностью. Выложите курицу отдельно.
- Все овощи нарежьте мелкими кубиками, шампиньоны ― пластинками, а чеснок измельчите ножом.
- В той же сковороде, что и курицу, обжарьте все овощи в течение 5 минут, затем добавьте грибы.
- Добавьте к овощам томатную пасту, бульон, готовьте 8 минут. Затем добавьте специи (по вкусу) и нарезанную полосками курицу.
- 5 Готовьте на среднем огне 8 минут. Затем закройте крышкой, уменьшите огонь и готовьте еще 10 минут, добавьте каперсы.
- Сварите пасту до готовности аль денте, слейте воду, добавьте оливковое масло. Выложите пасту на тарелку, сверху соус с курицей, украсьте пармезаном и микрозеленью.
Приятного аппетита!
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ibWFzdGVyY2hlZi5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4gLS0+DQo=
PCEtLSA8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCc+DQo8c2NyaXB0Pg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2PiAtLT4=