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Соус песто: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)

24.07.2020

Соус песто пришел к нам из итальянской кухни. Его можно добавлять к яичнице, омлету или яйцу-пашот, в сэндвичи, тортилью, лазанью. Но и это не все! Песто идеально подходит для пасты, ризотто, пиццы, морепродуктов и к разным видам мяса. Как приготовить соус песто? Пошаговый рецепт от  победителя  «МастерШеф»-7 Вадима Бжезинского (Павы) читайте в материале.

Соус песто: рецепт

Ингредиенты:

  • базилик 60 г
  • орех кедровый 30 г
  • пармезан 40 г
  • оливковое масло 60 мл
  • сок половины лимона 
  • чеснок 1 зубчик
  • соль, перец по вкусу

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Приготовление:

  1. На сухой сковороде обжариваем кедровый орех.
  2. В чашу для блендера высыпаем поджаренный кедровый орех, туда же добавляем базилик, чеснок, пармезан, оливковое масло, сок лимона.
  3.  Блендерим. 

Приятного аппетита!

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