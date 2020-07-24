Соус песто пришел к нам из итальянской кухни. Его можно добавлять к яичнице, омлету или яйцу-пашот, в сэндвичи, тортилью, лазанью. Но и это не все! Песто идеально подходит для пасты, ризотто, пиццы, морепродуктов и к разным видам мяса. Как приготовить соус песто? Пошаговый рецепт от победителя «МастерШеф»-7 Вадима Бжезинского (Павы) читайте в материале.

Ингредиенты:

базилик – 60 г

орех кедровый – 30 г

пармезан – 40 г

оливковое масло – 60 мл

сок половины лимона

чеснок – 1 зубчик

соль, перец – по вкусу

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Приготовление:

На сухой сковороде обжариваем кедровый орех. В чашу для блендера высыпаем поджаренный кедровый орех, туда же добавляем базилик, чеснок, пармезан, оливковое масло, сок лимона. Блендерим.

Приятного аппетита!

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