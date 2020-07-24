Соус песто: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)
24.07.2020
Соус песто пришел к нам из итальянской кухни. Его можно добавлять к яичнице, омлету или яйцу-пашот, в сэндвичи, тортилью, лазанью. Но и это не все! Песто идеально подходит для пасты, ризотто, пиццы, морепродуктов и к разным видам мяса. Как приготовить соус песто? Пошаговый рецепт от победителя «МастерШеф»-7 Вадима Бжезинского (Павы) читайте в материале.
Ингредиенты:
- базилик – 60 г
- орех кедровый – 30 г
- пармезан – 40 г
- оливковое масло – 60 мл
- сок половины лимона
- чеснок – 1 зубчик
- соль, перец – по вкусу
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Приготовление:
- На сухой сковороде обжариваем кедровый орех.
- В чашу для блендера высыпаем поджаренный кедровый орех, туда же добавляем базилик, чеснок, пармезан, оливковое масло, сок лимона.
- Блендерим.
Приятного аппетита!
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