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Пряный сибас в соленом коконе с огуречно-мятным соусом: рецепт от Ивана Милановича

24.07.2020

Победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович поделился одним из любимых способов приготовления рыбы. Рецепт пряного сибаса в соленом коконе с огуречно-мятным соусом очень быстрый, не требует очистки рыбы от чешуи и костей. Кроме восхитительного результата, этот рецепт можно использовать для приготовления любой морской рыбы! Пошаговый рецепт приготовления пряного сибаса читайте в материале. 

Пряный сибас в соленом коконе с огуречно-мятным соусом:

Ингредиенты:

  • сибас – 1 шт.
  • эстрагон (тархун) свежий – несколько веточек
  • имбирь – 30 г
  • лемонграсс – 0,5-1 стебель
  • соль – 1 кг
  • белок яичный 1 шт.
  • огурец 1 шт.
  • мята свежая небольшой пучок
  • лайм или лимон 1 шт.
  • оливковое масло 50 мл
  • кориандр щепотка
  • соль, сахар, черный перец

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Приготовление:

  1. Рыбу зачистить от внутренностей, вырезать жабры и отрезать плавники. Чешую оставить!
  2. Нафаршировать рыбу травами и ароматными специями (можно использовать любые, по вкусу). Я использовал чили, имбирь, лемонграсс и эстрагон.
  3. Взбить яичный белок и замешать с солью. Размешать до однородности.
  4. 1/3 кг соли распределить на противне ровным слоем. На него выложить рыбу и закрыть сверху горкой из оставшейся соли.
  5. Духовку разогреть на 200°С и отправить рыбу запекаться на 2530 минут (в зависимости от размера рыбы). 
  6. Для соуса в лимонный сок, постоянно взбивая блендером, струйкой ввести оливковое масло. 
  7. Затем добавить очищенный огурец (без шкурки и сердцевины, только твердую часть), кориандр и мяту. Перебить до однородности. 
  8. Довести по вкусу сахаром, солью и перцем. Соус должен получиться слегка сладковатым, с ярко выраженной кислинкой.
  9. Перед подачей разбить соляной кокон (он отходит вместе с чешуей). Мясо рыбы полить жидким соусом.

Приятного аппетита!

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