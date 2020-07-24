Победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович поделился одним из любимых способов приготовления рыбы. Рецепт пряного сибаса в соленом коконе с огуречно-мятным соусом очень быстрый, не требует очистки рыбы от чешуи и костей. Кроме восхитительного результата, этот рецепт можно использовать для приготовления любой морской рыбы! Пошаговый рецепт приготовления пряного сибаса читайте в материале.

Ингредиенты:

сибас – 1 шт.

эстрагон (тархун) свежий – несколько веточек

имбирь – 30 г

лемонграсс – 0,5-1 стебель

соль – 1 кг

белок яичный – 1 шт.

огурец – 1 шт.

мята свежая – небольшой пучок

лайм или лимон – 1 шт.

оливковое масло – 50 мл

кориандр – щепотка

соль, сахар, черный перец

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Приготовление:

Рыбу зачистить от внутренностей, вырезать жабры и отрезать плавники. Чешую оставить! Нафаршировать рыбу травами и ароматными специями (можно использовать любые, по вкусу). Я использовал чили, имбирь, лемонграсс и эстрагон. Взбить яичный белок и замешать с солью. Размешать до однородности. 1/3 кг соли распределить на противне ровным слоем. На него выложить рыбу и закрыть сверху горкой из оставшейся соли. Духовку разогреть на 200°С и отправить рыбу запекаться на 25 – 30 минут (в зависимости от размера рыбы). Для соуса в лимонный сок, постоянно взбивая блендером, струйкой ввести оливковое масло. Затем добавить очищенный огурец (без шкурки и сердцевины, только твердую часть), кориандр и мяту. Перебить до однородности. Довести по вкусу сахаром, солью и перцем. Соус должен получиться слегка сладковатым, с ярко выраженной кислинкой. Перед подачей разбить соляной кокон (он отходит вместе с чешуей). Мясо рыбы полить жидким соусом.

Приятного аппетита!

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