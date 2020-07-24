Пряный сибас в соленом коконе с огуречно-мятным соусом: рецепт от Ивана Милановича
24.07.2020
Победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович поделился одним из любимых способов приготовления рыбы. Рецепт пряного сибаса в соленом коконе с огуречно-мятным соусом очень быстрый, не требует очистки рыбы от чешуи и костей. Кроме восхитительного результата, этот рецепт можно использовать для приготовления любой морской рыбы! Пошаговый рецепт приготовления пряного сибаса читайте в материале.
Ингредиенты:
- сибас – 1 шт.
- эстрагон (тархун) свежий – несколько веточек
- имбирь – 30 г
- лемонграсс – 0,5-1 стебель
- соль – 1 кг
- белок яичный – 1 шт.
- огурец – 1 шт.
- мята свежая – небольшой пучок
- лайм или лимон – 1 шт.
- оливковое масло – 50 мл
- кориандр – щепотка
- соль, сахар, черный перец
Больше по теме: Рыбный закрытый пирог с луком-пореем: пошаговый рецепт
Приготовление:
- Рыбу зачистить от внутренностей, вырезать жабры и отрезать плавники. Чешую оставить!
- Нафаршировать рыбу травами и ароматными специями (можно использовать любые, по вкусу). Я использовал чили, имбирь, лемонграсс и эстрагон.
- Взбить яичный белок и замешать с солью. Размешать до однородности.
- 1/3 кг соли распределить на противне ровным слоем. На него выложить рыбу и закрыть сверху горкой из оставшейся соли.
- Духовку разогреть на 200°С и отправить рыбу запекаться на 25–30 минут (в зависимости от размера рыбы).
- Для соуса в лимонный сок, постоянно взбивая блендером, струйкой ввести оливковое масло.
- Затем добавить очищенный огурец (без шкурки и сердцевины, только твердую часть), кориандр и мяту. Перебить до однородности.
- Довести по вкусу сахаром, солью и перцем. Соус должен получиться слегка сладковатым, с ярко выраженной кислинкой.
- Перед подачей разбить соляной кокон (он отходит вместе с чешуей). Мясо рыбы полить жидким соусом.
Приятного аппетита!
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ibWFzdGVyY2hlZi5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4gLS0+DQo=
PCEtLSA8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCc+DQo8c2NyaXB0Pg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2PiAtLT4=