Молочный коктейль с черникой: рецепт от Владимира Троцкого
Невозможно представить лето без вкусного молочного коктейля. Суперфиналист «МастерШеф»-7 Владимир Троцкий поделился рецептом молочного коктейля с черникой. Черника богата витаминами, клетчаткой и антиоксидантами, является прекрасным антисептиком, наладит работу ЖКТ, выведет шлаки из организма и улучшит обмен веществ. Пошаговый рецепт молочного коктейля с черникой читайте в материале.
«Для молочного коктейля я буду использовать мое любимое миндальное молоко домашнего приготовления, но вы можете взять любые орехи, кунжут или овсяные хлопья. Способ приготовления для них такой же. Самое главное: чтобы молоко получилось воздушным, нежным и однородным, используйте мощный блендер» – советует Владимир Троцкий.
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Ингредиенты:
- миндаль сушеный – 1 ст.
- вода – 3 ст.
- черника – 2 ст.
- банан – 2 шт.
Приготовление:
- Замачиваем орехи на ночь, промываем, добавляем воду и хорошо измельчаем в блендере.
- Процеживаем нашу смесь, добавляем чернику, бананы и взбиваем. Этот рецепт универсален: закончился сезон черники – используйте малину, персики, абрикосы, зимой замороженные ягоды и фрукты.
Приятного аппетита!