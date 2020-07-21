Рулька в темном пиве: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)
21.07.2020
Рулькой в гастрономии называют часть свиного окорока, из которой можно приготовить массу вкусных блюд. Своим рецептом рульки в темном пиве поделился победитель «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинский (Пава). Пошаговый рецепт приготовления читайте в материале.
Ингредиенты:
- рулька свиная – 1,5–2 кг
- чеснок – 2 головки
- лук репчатый – 1 шт.
- пиво темное – 1 л
- гвоздика – 7 шт.
- кардамон – 5 шт.
- бадьян – 3 звездочки
- лавровый лист – 3 шт.
- морковь – 1 шт.
- перец душистый – 10 шт.
- перец чили – 1/2 шт.
- тимьян – 2 веточки
- розмарин – 1 веточка
- имбирь молотый – 1 ч. л.
- соль, перец по вкусу
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Ингредиенты для глазури:
- мед – 2 ст. л.
- соус терияки – 3 ст. л.
- карри – 1 ч. л.
- паприка копченая – 2 ч. л.
Приготовление:
- Берем чеснок и разделяем его на 4 части и кладем в сотейник. Засыпаем туда же соль и молотый имбирь и хорошенько перемешиваем. Этой смесью с чесноком мы будем мариновать рульку.
- Делаем в рульке надрезы и в них помещаем чесночную смесь.
- Ставим кастрюлю на огонь, отправляем туда рульку и заливаем пивом.
- Затем в очищенную луковицу мы вставляем звездочки гвоздики и обжариваем на огне.
- К рульке в пиве мы отправляем морковь, бадьян, половинку перца чили, лавровый лист и приблизительно 10 шт. душистого перца.
- Томим на огне около 2,5 часов.
- После этого рульку обмазываем медом, поливаем глазурью и запекаем до готовности.
Приятного аппетита!
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