Дрожжи растворить с сахаром и солью в молоке комнатной температуры.

Просеять муку и соединить все ингредиенты.

8 часов (можно оставить на ночь).

Замотать пленкой и отправить в холодильник на 6

Затем достать тесто и раскатать в квадрат размером 25х25 см.

масло должно быть не сильно холодным (будет крошиться) и не теплым (будет таять)! Старайтесь держать золотую середину!

Сливочное масло для слоения раскатать в квадрат 15х15 см между двумя пергаментами. Самый важный момент для слоения теста

Положить масло на тесто и закрыть конвертом.

70см). И закрываем как книжку, по длине на 3 отсека. Эту процедуру нужно повторить трижды!

15 мин, чтобы масло держало нужную температуру. Подсыпайте муку при раскатке.⠀

После каждого этапа отправляйте тесто в холодильник на 10

1 см (размер треугольников, примерно, 8 см у основания со сторонами 27 см).

После слоения тесто нужно раскатать и нарезать на треугольники, как на фото снизу. Раскатать толщиной в 0,8

Скрутить круассан, выровнять и смазать подвзбитым яйцом, для корочки

Теперь круассанам нужно подняться. Нагреть духовку на 30° (еле теплую) и поставить в неё противень с только что закипевшей водой.

Затем достать круассаны и нагреть духовку до 215°. Выпекать 7 минут, затем снизить температуру до 165° и готовить еще 10

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12 минут. В зависимости от мощности духовки температура и время может различаться.