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Как приготовить жареные мидии с луком и помидорами: рецепт от Паши Серветника

17.07.2020

Существует множество интересных способов приготовления мидий. Как приготовить сочные жареные мидии с луком и помидорами, точно знает  победитель первого сезона «МастерШеф. Профессионалы» Паша Серветник. Пошаговый рецепт читайте в материале.

жареные мидии с луком и помидорами

Ингредиенты:

  • мидии
  • лук
  • белое вино
  • томатная паста
  • каперсы
  • анчоусы
  • чеснок и соль

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Приготовление:

  1. Обжариваем лук, добавляем белое вино, выпариваем. 
  2. Затем добавляем томатную пасту, каперсы, анчоусы, мидии, чеснок и соль. 
  3. Жарим до готовности. 

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – pashaservetnyk

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