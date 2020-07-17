Существует множество интересных способов приготовления мидий. Как приготовить сочные жареные мидии с луком и помидорами, точно знает победитель первого сезона «МастерШеф. Профессионалы» Паша Серветник. Пошаговый рецепт читайте в материале.

Ингредиенты:

мидии

лук

белое вино

томатная паста

каперсы

анчоусы

чеснок и соль

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Приготовление:

Обжариваем лук, добавляем белое вино, выпариваем. Затем добавляем томатную пасту, каперсы, анчоусы, мидии, чеснок и соль. Жарим до готовности.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – pashaservetnyk

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