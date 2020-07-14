Каждая хозяйка может приготовить креветки вне зависимости от поры года. Своим простым рецептом креветок в сырокопченом беконе, пивном кляре и панировке из кукурузных хлопьев поделился победитель «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинский (Пава). Рецепт приготовления читайте в материале.

Ингредиенты:

креветки (тигровые) – 15 шт.

мука – 100 г

пиво полутемное – 200 мл

яйцо – 1 шт.

кукурузные хлопья – 2 стакана

соевый соус – 50 мл

крахмал – 1 ст. л.

лайм – 1 шт.

чеснок сухой – 0,5 ч. л.

имбирь сухой – 0,5 ч. л.

бекон (сырокопченый) – 200 г

Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Предварительно зачищенные от панцирей и внутренностей креветки посыпаем солью, перцем, сухими чесноком и имбирем. Туда же добавляем немного соевого соуса и сок половины лайма и тщательно все перемешиваем. Для кляра смешиваем муку, крахмал, щепотку соли, белок одного яйца и пиво. Перемешиваем. Креветки заворачиваем в бекон, окунаем в кляр и обваливаем в кукурузных хлопьях. Отправляем во фритюр на 1,5 – 2 минуты.

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Приятного аппетита!

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