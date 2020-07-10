Клафути – классический французский десерт, что-то среднее между пирогом и запеканкой. Он очень прост и быстр в приготовлении. Рецептом этого десерта поделился победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович. Пошаговый рецепт приготовления клафути с желтой черешней и сливами читайте в материале.

Ингредиенты:

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Приготовление:

Муку с сахаром и молоком вымешать венчиком до однородности.

Яйца взбить до однородности в отдельной ёмкости и ввести в смесь.

Добавить щепотку соли, ваниль и растопленное сливочное масло. Важно, чтобы оно было теплое, а не горячее!

Ягоды и сливы вымыть, отделить от косточки, нарезать.

Форму смазать сливочным маслом по бокам, а дно застелить пергаментом для запекания.

Наполнить емкость ягодами и залить получившейся основой так, чтобы ягоды были еле прикрыты.

В середину я кладу звездочку бадьяна. Она отдаёт свой аромат тесту во время запекания.

Выпекать 15 минут при 200 °С, затем еще 25 – 30 минут при 180 °С. Достаем готовый клафути через 40 минут.