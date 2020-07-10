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Клафути с желтой черешней и сливами: рецепт от Ивана Милановича

10.07.2020

Клафути – классический французский десерт, что-то среднее между пирогом и запеканкой. Он очень прост и быстр в приготовлении. Рецептом этого десерта поделился победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович. Пошаговый рецепт приготовления клафути с желтой черешней и сливами читайте в материале. 

Клафуті з жовтою черешнею і сливами: рецепт від Івана Мілановича

Ингредиенты:

  • мука пшеничная 100 г
  • сахар 60 г
  • молоко 200 мл
  • соль щепотка
  • яйца 4 шт.
  • сливочное масло 50 г
  • ваниль
  • звездочка бадьяна
  • черешня 300 г
  • слива 300 г

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Приготовление:

  1. Муку с сахаром и молоком вымешать венчиком до однородности.
  2. Яйца взбить до однородности в отдельной ёмкости и ввести в смесь.
  3. Добавить щепотку соли, ваниль и растопленное сливочное масло. Важно, чтобы оно было теплое, а не горячее!
  4. Ягоды и сливы вымыть, отделить от косточки, нарезать.
  5. Форму смазать сливочным маслом по бокам, а дно застелить пергаментом для запекания. 
  6. Наполнить емкость ягодами и залить получившейся основой так, чтобы ягоды были еле прикрыты.
  7. В середину я кладу звездочку бадьяна. Она отдаёт свой аромат тесту во время запекания.
  8. Выпекать 15 минут при  200 °С, затем еще 2530 минут при 180 °С. Достаем готовый клафути через 40 минут.
  9. Текстура клафути получается очень интересной, и для него подойдут абсолютно любые плотные фрукты или ягоды. 

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – milan.i.m

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