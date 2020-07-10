Клафути с желтой черешней и сливами: рецепт от Ивана Милановича
10.07.2020
Клафути – классический французский десерт, что-то среднее между пирогом и запеканкой. Он очень прост и быстр в приготовлении. Рецептом этого десерта поделился победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович. Пошаговый рецепт приготовления клафути с желтой черешней и сливами читайте в материале.
Ингредиенты:
- мука пшеничная – 100 г
- сахар – 60 г
- молоко – 200 мл
- соль – щепотка
- яйца – 4 шт.
- сливочное масло – 50 г
- ваниль
- звездочка бадьяна
- черешня – 300 г
- слива – 300 г
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Приготовление:
- Муку с сахаром и молоком вымешать венчиком до однородности.
- Яйца взбить до однородности в отдельной ёмкости и ввести в смесь.
- Добавить щепотку соли, ваниль и растопленное сливочное масло. Важно, чтобы оно было теплое, а не горячее!
- Ягоды и сливы вымыть, отделить от косточки, нарезать.
- Форму смазать сливочным маслом по бокам, а дно застелить пергаментом для запекания.
- Наполнить емкость ягодами и залить получившейся основой так, чтобы ягоды были еле прикрыты.
- В середину я кладу звездочку бадьяна. Она отдаёт свой аромат тесту во время запекания.
- Выпекать 15 минут при 200 °С, затем еще 25–30 минут при 180 °С. Достаем готовый клафути через 40 минут.
- Текстура клафути получается очень интересной, и для него подойдут абсолютно любые плотные фрукты или ягоды.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram – milan.i.m
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