Японский чизкейк-суфле: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
09.07.2020
Легкий, как облако, вкусный, как десерт ангелов! Да, это о японском воздушном чизкейке ― самом легком десерте из всех! Рецепт японского чизкейка-суфле нам рассказал судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво. Подробнее читайте в материале.
Ингредиенты:
- молоко 3.2% ― 60 мл
- крем-сыр (например, “Филадельфия”) ― 140 г
- сливочное масло ― 40 г
- мука ― 50 г
- крахмал ― 15 г
- яйца (50―60 г каждое со скорлупой) ― 5 шт.
- сахар ― 100 г
Способ приготовления:
- Налейте в большую форму (противень) воду комнатной температуры до уровня 1 см.
- Нагрейте духовку до 120 °C (обязательно без конвекции, только верх и низ).
- Смешайте венчиком и растопите на маленьком огне в сотейнике молоко, крем-сыр и сливочное масло.
- Когда все смешалось, выключите и снимите с плиты до наступления кипения. Добавьте муку и крахмал и продолжайте мешать до тех пор, пока смесь не станет однородной и шелковистой.
- Добавьте 5 желтков и перемешивайте до однородности.
- Взбейте 5 белков миксером. Постепенно добавляйте сахар и продолжайте взбивать до мягких пиков.
- Осторожно введите взбитые белки в смесь венчиком, начиная сверху вниз и двигаясь по часовой стрелке, пока не исчезнут все пузырьки.
- Осторожно вылейте тесто в форму и постучите, чтобы оно разошлось.
- Поставьте в духовку в противень с водой и выпекайте при температуре 120 °C 20 минут.
- Не открывая двери, увеличьте температуру до 150 °C и продолжайте выпекать еще 15 минут.
- Откройте дверь духовки на 10 секунд и закройте. Снизьте температуру до 100 °C и выпекайте еще 40 минут.
- Выключите духовку, откройте дверь на 10 секунд и закройте. Дайте десерту остыть 10 минут в духовке.
- Подавайте с клубникой или другими ягодами.
Приятного аппетита!
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