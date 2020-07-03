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Паста Карбонара рецепт от Эктора Хименеса-Браво

03.07.2020

Эта паста покорила миллиарды людей и теперь пришла ваша очередь приготовить это невероятное блюдо! Даже если сейчас нельзя насладиться вкусами любимой пасты в самой Италии, Неаполь можно создать на собственной кухне! Свой любимый рецепт пасты Карбонара раскрыл судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво. Подробнее читайте в материале.

Ингредиенты:

  • панчетта — 40 г на 1 порцию
  • яйца — 1 желток на одну порцию + 1 желток ко всему количеству
  • черный перец
  • паста спагетти
  • сыр Пекорино Романо— 30 г на 1 порцию
  • черный свежемолотый перец

Способ приготовления:

  1. Обжарьте панчетту.
  2. Взбейте яйца и добавьте сыр, черный перец.
  3. Смешайте смесь с обжаренной панчеттой в миске.
  4. Отварите пасту.
  5. Отставьте немного воды из-под пасты для соуса.
  6. Выложите пасту в сковороду, где была обжаренная панчетта и добавьте весь соус, а также добавьте немного воды из-под пасты.
  7. Подавайте, украсив сыром Пекорино.

Приятного аппетита!

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