Канадские панкейки: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
03.07.2020
Какое блюдо на завтрак может быть вкуснее, чем панкейк? Ароматные, пышные, с кленовым сиропом и ягодами… Большая чашка кофе и восход летнего солнца — все это поднимает настроение и заряжает энергией на весь день! Хотите попробовать вкусные канадские панкейки? Секрет приготовления этого невероятного завтрака нам открыл судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво. Подробнее читайте в материале.
Ингредиенты:
- мука — 260 г
- сахар — 50 г
- разрыхлитель — 4 ч. л.
- соль — ½ ч. л.
- большое яйцо — 1 шт.
- молоко — 360 мл
- топленое сливочное масло комнатной температуры — 55 г
- ванильный экстракт — 2 ч. л.
- ягоды и кленовый сироп (можно заменить на мед)
Способ приготовления:
- Смешайте все сухие ингредиенты.
- Смешайте отдельно все влажные ингредиенты.
- Смешайте сухие и влажные ингредиенты венчиком, только не перебейте их (тесто должно быть густым, но таким, чтобы можно было налить в сковороду). Дайте отдохнуть 5-10 минут. Можно добавить кусочки замороженных ягод.
- Нагрейте сковороду, добавьте немного сливочного масла и вылейте примерно 3 ст. л. теста на 1 панкейк.
- Жарьте, пока не появятся пузырьки на поверхности, а края будут запеченные, и потом переворачивайте до золотисто-коричневого цвета.
- Подавайте с кленовым сиропом или медом и ягодами (по желанию).
Приятного аппетита!
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