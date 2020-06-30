Соус Неаполитано: рецепт от Владимира Ярославского
30.06.2020
Если вам уже надоели однообразные соусы и масла, к основному блюду можно приготовить изысканный соус! О свойствах и тонкостях приготовления настоящего соуса Неаполитано нам рассказал судья шоу «МастерШеф» Владимир Ярославский. Подробнее читайте в материале.
Ингредиенты:
- томаты в собственном соку — 1 кг
- луковица — 1 шт.
- зеленые листочки одного стебля сельдерея — несколько штук
- чеснок — 2-3 зубчика
- растительное масло — 2-3 ст. л.
- сушеный орегано — 1 щепотка
- тимьян — 2 веточки
- базилик — 5-7 листьев
- свежемолотый перец
- соль
Способ приготовления:
- Нарезаем все обычными кубиками.
- На растительном масле, на среднем огне, обжариваем лук до начала румяности.
- Добавляем сельдерей и чеснок, и еще чуть обжариваем.
- Добавляем томаты в собственном соку.
- Добавляем сушеные травы, базилик, соль и черный перец.
- На маленьком огне, практически без кипения, томим минут 30-40, пока соус не станет ароматным и совершенно не кислым, не резким в кислоте (на большое количества соуса необходимо будет больше времени).
- Следите, чтобы соус не вываривался — через 15 минут накройте крышкой.
- Если томаты совсем кислые, можно добавить 1 чайную ложку сахара.
- После этого соус нужно протереть через машинку для пюре или крупное сито.
- Такой соус можно использовать для приготовления всех видов пасты, ризотто с морепродуктами, всех рыбных и мясных блюд. Можно еще добавить любимых специй и есть вместо кетчупа.
Приятного аппетита!
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