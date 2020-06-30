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Соус Неаполитано: рецепт от Владимира Ярославского

30.06.2020

Если вам уже надоели однообразные соусы и масла, к основному блюду можно приготовить изысканный соус! О свойствах и тонкостях приготовления настоящего соуса Неаполитано нам рассказал судья шоу «МастерШеф» Владимир Ярославский. Подробнее читайте в материале. 

Ингредиенты:

  • томаты в собственном соку — 1 кг 
  • луковица — 1 шт. 
  • зеленые листочки одного стебля сельдерея — несколько штук
  • чеснок — 2-3 зубчика  
  • растительное масло — 2-3 ст. л. 
  • сушеный орегано — 1 щепотка  
  • тимьян — 2 веточки 
  • базилик — 5-7 листьев 
  • свежемолотый перец
  • соль

Способ приготовления: 

  1. Нарезаем все обычными кубиками.
  2. На растительном масле, на среднем огне, обжариваем лук до начала румяности.
  3. Добавляем сельдерей и чеснок, и еще чуть обжариваем.
  4. Добавляем томаты в собственном соку.
  5. Добавляем сушеные травы, базилик, соль и черный перец.
  6. На маленьком огне, практически без кипения, томим минут 30-40, пока соус не станет ароматным и совершенно не кислым, не резким в кислоте (на большое количества соуса необходимо будет больше времени).
  7. Следите, чтобы соус не вываривался — через 15 минут накройте крышкой.
  8. Если томаты совсем кислые, можно добавить 1 чайную ложку сахара.
  9. После этого соус нужно протереть через машинку для пюре или крупное сито.
  10. Такой соус можно использовать для приготовления всех видов пасты, ризотто с морепродуктами, всех рыбных и мясных блюд. Можно еще добавить любимых специй и есть вместо кетчупа.

Приятного аппетита!

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