Сливочное мороженое с лимонным курдом: рецепт от Каролины Залевской
30.06.2020
В финале «МастерШеф» подростки упорно боролись за статус суперфиналистов. В одном из финальных конкурсов Каролина Залевская поразила судей своим невероятным мороженым, которое было признано лучшим за всю историю «МастерШеф». Читайте в нашем материале этот легендарный пошаговый рецепт сливочного мороженого с лимонным курдом от Каролины Залевской.
Ингредиенты для мороженого:
- маскарпоне (или любой другой мягкий сыр) — 250 г
- сливки 33% жирности — 150 мл
- сахарная пудра — примерно 60 г или по вкусу
- ванильный сахар — 1 пакетик
Ингредиенты для лимонного курда:
- лимонный сок — 60 мл
- желтки — 2 шт.
- сахар — 25 г
Способ приготовления:
- Приготовьте мороженое: все компоненты взбейте до состояния крема. Отправьте смесь в мороженицу. Если ее нет, то выложите смесь в емкость и поставьте в морозильную камеру, периодически перемешивая. Так как масса густая, то мороженое застынет довольно быстро.
- Вариации мороженого: по желанию можете добавить к смеси измельченную мяту, порезанные ягоды или кусочки шоколада.
- Приготовьте лимонный курд: все ингредиенты перемешайте венчиком до однородности. Налейте смесь в сотейник и поставьте на средний огонь. Доведите смесь до консистенции соуса, постоянно взбивая венчиком. Следите, чтобы дно не подгорело. Масса должна посветлеть и стать кремообразной.
- Если хотите сделать курд более нежным, то добавьте к нему взбитые сливки (33% жирности). Но при этом курд должен быть охлажденным как минимум до комнатной температуры.
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