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Рецепт идеального французского сэндвича от Ольги Мартыновской

26.06.2020

Завтрак – самый важный прием пищи. Но что же делать, если хочется попробовать утром что-то новое? Судья «МастерШеф. Профессионалы»-2 Ольга Мартыновская решила этот вопрос за вас! Пошаговый рецепт приготовления простых и вкусных сэндвичей Croque Monsieur от Ольги Мартыновской ― читайте в материале. 

Ингредиенты:

  • тостовый хлеб (или свежий мягкий батон) — 4 ломтика 
  • яйцо — 1 шт.
  • сыр (можно моцареллу) — 100 г 
  • жирная сметана или домашние сливки — 100 г 
  • мускатный орех
  • соль, перец
  • ветчина — 2 ломтика 
  • сливочное масло — 20 г

Способ приготовления:

  1. Натираем сыр и добавляем в него одно яйцо и ложку сметаны. 
  2. Добавляем в эту смесь черный перец, мускатный орех и немного соли. 
  3. Перебиваем в блендере до однородности.
  4. Намазываем получившуюся массу на ломтик хлеба. 
  5. Кладем на хлеб ломтик ветчины и сверху накрываем хлебом.
  6. Намазываем сэндвич подсолнечным маслом и разогреваем сковородку. 
  7. Жарим сендвич на среднем огне на сливочном масле пару минут. 

Приятного аппетита!

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