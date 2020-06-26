Рецепт идеального французского сэндвича от Ольги Мартыновской
26.06.2020
Завтрак – самый важный прием пищи. Но что же делать, если хочется попробовать утром что-то новое? Судья «МастерШеф. Профессионалы»-2 Ольга Мартыновская решила этот вопрос за вас! Пошаговый рецепт приготовления простых и вкусных сэндвичей Croque Monsieur от Ольги Мартыновской ― читайте в материале.
Ингредиенты:
- тостовый хлеб (или свежий мягкий батон) — 4 ломтика
- яйцо — 1 шт.
- сыр (можно моцареллу) — 100 г
- жирная сметана или домашние сливки — 100 г
- мускатный орех
- соль, перец
- ветчина — 2 ломтика
- сливочное масло — 20 г
Способ приготовления:
- Натираем сыр и добавляем в него одно яйцо и ложку сметаны.
- Добавляем в эту смесь черный перец, мускатный орех и немного соли.
- Перебиваем в блендере до однородности.
- Намазываем получившуюся массу на ломтик хлеба.
- Кладем на хлеб ломтик ветчины и сверху накрываем хлебом.
- Намазываем сэндвич подсолнечным маслом и разогреваем сковородку.
- Жарим сендвич на среднем огне на сливочном масле пару минут.
Приятного аппетита!
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