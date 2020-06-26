Имеретинский сыр: рецепт от Сергея Денисова
26.06.2020
Имеретинский сыр – очень вкусное лакомство для всей семьи! Если вы никогда не готовили имеретинский сыр в домашних условиях, – учитесь! Победитель «МастерШеф»-9 Сергей Денисов рассказал, как правильно приготовить имеретинский сыр. Подробнее ― в материале!
Ингредиенты: ⠀
- парное молоко — 10 л
- пепсин — 50—70 мл
- крупная соль
Способ приготовления:
- Процеживаем 10 л парного молока через стерильную марлю и ставим в теплое место.
- Добавляем пепсин и размешиваем. В идеале, вместо пепсина лучше добавить сычуг (железистый желудок жвачных, из которого выделяется фермент для изготовления сыра).
- После этого в молоке начинает потихоньку образовываться сырная масса, которую аккуратно собираем в ком и выкладываем в дуршлаг, обязательно с плоским дном.
- Дальше солим массу крупной солью и даем стекать несколько дней. Через 2—3 дня сыр будет готов!
- Для хранения сыра используем цатхи или рассол: смешиваем 1 л воды, по 1 ст. л. сахара и соли. Храним в стеклянной посуде с крышкой в рассоле, а если поставить в теплое место, то в сыре образуются дырочки.
Приятного аппетита!
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