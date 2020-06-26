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Имеретинский сыр: рецепт от Сергея Денисова

26.06.2020

Имеретинский сыр – очень вкусное лакомство для всей семьи! Если вы никогда не готовили имеретинский сыр в домашних условиях, –  учитесь! Победитель «МастерШеф»-9 Сергей Денисов рассказал, как правильно приготовить имеретинский сыр. Подробнее ― в материале!

Ингредиенты: ⠀

  • парное молоко — 10 л
  • пепсин — 50—70 мл
  • крупная соль

Способ приготовления: 

  1. Процеживаем 10 л парного молока через стерильную марлю и ставим в теплое место.
  2. Добавляем пепсин и размешиваем. В идеале, вместо пепсина лучше добавить сычуг (железистый желудок жвачных, из которого выделяется фермент для изготовления сыра).
  3. После этого в молоке начинает потихоньку образовываться сырная масса, которую аккуратно собираем в ком и выкладываем в дуршлаг, обязательно с плоским дном.
  4. Дальше солим массу крупной солью и даем стекать несколько дней. Через 2—3 дня сыр будет готов!
  5. Для хранения сыра используем цатхи или рассол: смешиваем 1 л воды, по 1 ст. л. сахара и соли. Храним в стеклянной посуде с крышкой в рассоле, а если поставить в теплое место, то в сыре образуются дырочки.

Приятного аппетита! 

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