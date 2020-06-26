Имеретинский сыр: рецепт от Сергея Денисова

Имеретинский сыр – очень вкусное лакомство для всей семьи! Если вы никогда не готовили имеретинский сыр в домашних условиях, – учитесь! Победитель «МастерШеф»-9 Сергей Денисов рассказал, как правильно приготовить имеретинский сыр. Подробнее ― в материале!

Процеживаем 10 л парного молока через стерильную марлю и ставим в теплое место.

Добавляем пепсин и размешиваем. В идеале, вместо пепсина лучше добавить сычуг (железистый желудок жвачных, из которого выделяется фермент для изготовления сыра).

После этого в молоке начинает потихоньку образовываться сырная масса, которую аккуратно собираем в ком и выкладываем в дуршлаг, обязательно с плоским дном.

Дальше солим массу крупной солью и даем стекать несколько дней. Через 2—3 дня сыр будет готов!