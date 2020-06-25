Безглютеновый и безлактозный «Наполеон»: рецепт теста от Анастасии Кобыляцкой
25.06.2020
Приготовить безглютеновый и безлактозный десерт ― не так трудно, как кажется! Участница «МастерШеф. Профессионалы»-2 Настя Кобыляцкая рассказала, как сделать тесто для «Наполеона» вкусным, безлактозным и безглютеновым. Подробнее ― далее в материале!
Ингредиенты:
- Вода (ледяная) — 125 мл
- Какао-масло (натереть на терке) — 100 г
- Мука кукурузная — 100 г
- Крахмал кукурузный — 100 г
- Уксус — 2 ст. л.
- Яйцо — 1 шт.
Способ приготовления:
- Все ингредиенты для теста замесить, раскатать 7 коржей и заморозить.
- Запекать так же, как и коржи для обычного «Наполеона».
- Коржи охладить и смазать ореховым кремом.
Приятного аппетита!
Больше по теме: Что должно быть в рационе ребенка
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ibWFzdGVyY2hlZi5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4gLS0+DQo=
PCEtLSA8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCc+DQo8c2NyaXB0Pg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2PiAtLT4=