Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ibWFzdGVyY2hlZi5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0PiAtLT4=

Абрикосовый пирог: рецепт от Екатерины Песковой

25.06.2020

Абрикосовый пирог отличный летний десерт, который точно придется по душе сладкоежкам. Своим рецептом приготовления поделилась финалистка  «МастерШеф. Профессионалы» Екатерина Пескова. Пошаговый рецепт абрикосового пирога читайте в материале.

Абрикосовый пирог

Ингредиенты:

  • сахар 50 г
  • абрикосы 200 г
  • ром 20 г
  • сливочное масло 200 г
  • сахар 200 г
  • яйца 4 шт.
  • мука 250 г
  • разрыхлитель 8 г
  • абрикосы 200 г
  • миндальные лепестки 30 г

Приготовление:

  1. Делаем карамель. На разогретую сковороду высыпаем 50 г сахара. Как только появляется первый участок растопленного сахара, вмешиваем еще не растопленные остатки сахара. 
  2. Нарезаем абрикосы, очищаем их от косточек.
  3. В растопленную карамель добавляем абрикосы и оставляем на маленьком огне.
  4. Сливочное масло смешиваем с сахаром и взбиваем блендером. 
  5. К абрикосам в карамели доливаем ром. На высокой температуре спирт сразу начнет испарятся и будет характерный звук шипения. Снимаем с огня и процеживаем.
  6. В масляно-сахарную массу добавляем 4 яйца и взбиваем. Туда же засыпаем 200 г муки и разрыхлитель. 
  7. В полученное тесто добавляем абрикосы и немного взбиваем блендером, после чего перемешиваем ложкой. 
  8. Выливаем тесто в форму. Сверху хаотично высыпаем 200 г нарезанных абрикосов и посыпаем миндальными лепестками. 
  9. Ставим в духовку на 6070 минут.  

Приятного аппетита!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить