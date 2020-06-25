Абрикосовый пирог – отличный летний десерт, который точно придется по душе сладкоежкам. Своим рецептом приготовления поделилась финалистка «МастерШеф. Профессионалы» Екатерина Пескова. Пошаговый рецепт абрикосового пирога читайте в материале.

Ингредиенты:

Приготовление:

Делаем карамель. На разогретую сковороду высыпаем 50 г сахара. Как только появляется первый участок растопленного сахара, вмешиваем еще не растопленные остатки сахара.

Нарезаем абрикосы, очищаем их от косточек.

В растопленную карамель добавляем абрикосы и оставляем на маленьком огне.

Сливочное масло смешиваем с сахаром и взбиваем блендером.

К абрикосам в карамели доливаем ром. На высокой температуре спирт сразу начнет испарятся и будет характерный звук шипения. Снимаем с огня и процеживаем.

В масляно-сахарную массу добавляем 4 яйца и взбиваем. Туда же засыпаем 200 г муки и разрыхлитель.

В полученное тесто добавляем абрикосы и немного взбиваем блендером, после чего перемешиваем ложкой.

Выливаем тесто в форму. Сверху хаотично высыпаем 200 г нарезанных абрикосов и посыпаем миндальными лепестками.