Абрикосовый пирог: рецепт от Екатерины Песковой
25.06.2020
Абрикосовый пирог – отличный летний десерт, который точно придется по душе сладкоежкам. Своим рецептом приготовления поделилась финалистка «МастерШеф. Профессионалы» Екатерина Пескова. Пошаговый рецепт абрикосового пирога читайте в материале.
Ингредиенты:
- сахар – 50 г
- абрикосы – 200 г
- ром – 20 г
- сливочное масло – 200 г
- сахар – 200 г
- яйца – 4 шт.
- мука – 250 г
- разрыхлитель – 8 г
- абрикосы – 200 г
- миндальные лепестки – 30 г
Приготовление:
- Делаем карамель. На разогретую сковороду высыпаем 50 г сахара. Как только появляется первый участок растопленного сахара, вмешиваем еще не растопленные остатки сахара.
- Нарезаем абрикосы, очищаем их от косточек.
- В растопленную карамель добавляем абрикосы и оставляем на маленьком огне.
- Сливочное масло смешиваем с сахаром и взбиваем блендером.
- К абрикосам в карамели доливаем ром. На высокой температуре спирт сразу начнет испарятся и будет характерный звук шипения. Снимаем с огня и процеживаем.
- В масляно-сахарную массу добавляем 4 яйца и взбиваем. Туда же засыпаем 200 г муки и разрыхлитель.
- В полученное тесто добавляем абрикосы и немного взбиваем блендером, после чего перемешиваем ложкой.
- Выливаем тесто в форму. Сверху хаотично высыпаем 200 г нарезанных абрикосов и посыпаем миндальными лепестками.
- Ставим в духовку на 60–70 минут.
Приятного аппетита!
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