Гаспачо: рецепт от Эктора Хименес-Браво
24.06.2020
Гаспачо – это легкий холодный суп из перетертых в пюре свежих овощей. Это блюдо испанской кухни очень вкусное, быстрое в приготовлении и идеальное в жару. Ведущий проекта «МастерШеф. Профессионалы» Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить гаспачо. Пошаговый рецепт читайте в материале.
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Гаспачо: рецепт приготовления
Ингредиенты:
- Помидоры – 1 кг
- Болгарский перец – 1 шт.
- Огурец – 4 средних или 1 большой
- Чеснок – 4 крупных зубчика
- Красный винный или хересный уксус (можно яблочный) – 2 ч. л.
- Оливковое масло – 4 ст. л.
- Соль и молотый черный перец – по вкусу
- Листики базилика – по желанию
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Способ приготовления:
- Очистить огурцы от кожицы, нарезать кубиками.
- У перца удалить плодоножку, семена и нарезать кусочками.
- На помидорах крест-накрест сделать надрезы и положить в кастрюлю с кипятком. Выдержать помидоры 2–3 минуты. Затем слить кипяток и залить холодной водой. Удалить с помидоров кожицу и плодоножку, а мякоть нарезать на кусочки.
- Огурцы, перец и помидоры сложить в глубокую миску. Добавить чеснок, уксус, масло, соль и перец по вкусу. Блендером измельчить до состояния пюре.
- Поставить суп в холодильник охлаждаться, минимум на полчаса.
- Перед подачей на стол сбрызнуть гаспачо в тарелках оливковым маслом.
Приятного аппетита!
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