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Гаспачо: рецепт от Эктора Хименес-Браво

24.06.2020

Гаспачо – это легкий холодный суп из перетертых в пюре свежих овощей. Это блюдо испанской кухни очень вкусное, быстрое в приготовлении и идеальное в жару. Ведущий проекта «МастерШеф. Профессионалы» Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить гаспачо. Пошаговый рецепт читайте в материале.

рецепты

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Гаспачо: рецепт приготовления

Ингредиенты: 

  • Помидоры – 1 кг
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Огурец 4 средних или 1 большой
  • Чеснок  4 крупных зубчика 
  • Красный винный или хересный уксус (можно яблочный) – 2 ч. л.
  • Оливковое масло – 4 ст. л.
  • Соль и молотый черный перец по вкусу
  • Листики базилика по желанию

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Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

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Способ приготовления:

  1. Очистить огурцы от кожицы, нарезать кубиками. 
  2. У перца удалить плодоножку, семена и нарезать кусочками. 
  3. На помидорах крест-накрест сделать надрезы и положить в кастрюлю с кипятком. Выдержать помидоры 23 минуты. Затем слить кипяток и залить холодной водой. Удалить с помидоров кожицу и плодоножку, а мякоть нарезать на кусочки. 
  4. Огурцы, перец и помидоры сложить в глубокую миску. Добавить чеснок, уксус, масло, соль и перец по вкусу. Блендером измельчить до состояния пюре. 
  5. Поставить суп в холодильник охлаждаться, минимум на полчаса. 
  6. Перед подачей на стол сбрызнуть гаспачо в тарелках оливковым маслом. 

Приятного аппетита!

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