Гаспачо: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)
20.06.2020
Гаспачо — это легкий холодный суп из перетертых в пюре свежих овощей. Это блюдо испанской кухни очень вкусное, быстрое в приготовлении, полезное и идеальное в жару. Победитель «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинский, он же Пава, рассказал, как приготовить гаспачо. Пошаговый рецепт читайте в материале.
Ингредиенты:
- помидоры — 450 г
- лук репчатый — 1 шт.
- перец болгарский (красный) — 1 шт.
- огурец свежий — 1 шт.
- винный уксус — —4 ст. л. (по вкусу)
- оливковое масло — 4 ст. л.
- чеснок — 2 зубчика
- мякоть свежего хлеба — 100 г
- базилик — 1 веточка
- соус табаско — по вкусу (если нет, то перец чили свежий)
- соль
Ингредиенты для сальсы из овощей:
- огурец — 1 шт.
- болгарский перец — ¼ шт.
- лук крымский (фиолетовый/белый) — ½ шт.
- базилик
Приготовление:
- Нарежьте на небольшие кусочки все ингредиенты и переложите в комбайн или блендер, измельчите до состояния пюре.
- Перетираем массу через сито. Если ваш гаспачо сильно густой, разбавьте его холодным куриным бульоном, томатным соком или же водой.
- Посолите, поперчите и поставьте в холодильник охлаждаться.
- В отдельной емкости нарезаем мелким кубиком очищенный от кожуры и семян огурец, болгарский перец, крымский лук, добавляем щепотку сахара, щепотку соли, оливковое масло, мелко нарезанный базилик и перемешиваем.
- Достаем гаспачо из холодильника, наливаем в тарелку.
- В центр ложим 2 ст. л. сальсы из овощей, украшаем листьями базилика и каплями оливкового масла.
Приятного аппетита!
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