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Гаспачо: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)

20.06.2020

Гаспачо — это легкий холодный суп из перетертых в пюре свежих овощей. Это блюдо испанской кухни очень вкусное, быстрое в приготовлении, полезное и идеальное в жару. Победитель «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинский, он же Пава, рассказал, как приготовить гаспачо. Пошаговый рецепт читайте в материале.

Гаспачо: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)

Ингредиенты:

  • помидоры 450 г
  • лук репчатый 1 шт.
  • перец болгарский (красный) 1 шт.
  • огурец свежий 1 шт.
  • винный уксус  —4 ст. л. (по вкусу)
  • оливковое масло 4 ст. л.
  • чеснок 2 зубчика
  • мякоть свежего хлеба 100 г
  • базилик 1 веточка
  • соус табаско по вкусу (если нет, то перец чили свежий)
  • соль

Ингредиенты для сальсы из овощей:

  • огурец 1 шт.
  • болгарский перец ¼ шт.
  • лук крымский (фиолетовый/белый) ½ шт.
  • базилик

Приготовление:

  1. Нарежьте на небольшие кусочки все ингредиенты и переложите в комбайн или блендер, измельчите до состояния пюре.
  2. Перетираем массу через сито. Если ваш гаспачо сильно густой, разбавьте его холодным куриным бульоном, томатным соком или же водой.
  3. Посолите, поперчите и поставьте в холодильник охлаждаться.
  4. В отдельной емкости нарезаем мелким кубиком очищенный от кожуры и семян огурец, болгарский перец, крымский лук, добавляем щепотку сахара, щепотку соли, оливковое масло, мелко нарезанный базилик и перемешиваем.
  5. Достаем гаспачо из холодильника, наливаем в тарелку.
  6. В центр ложим 2 ст. л. сальсы из овощей, украшаем листьями базилика и каплями оливкового масла.

Приятного аппетита!

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