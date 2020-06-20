Гаспачо: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)

Гаспачо — это легкий холодный суп из перетертых в пюре свежих овощей. Это блюдо испанской кухни очень вкусное, быстрое в приготовлении, полезное и идеальное в жару. Победитель «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинский, он же Пава, рассказал, как приготовить гаспачо. Пошаговый рецепт читайте в материале.

Ингредиенты:

помидоры — 450 г

лук репчатый — 1 шт.

перец болгарский (красный) — 1 шт.

огурец свежий — 1 шт.

винный уксус — —4 ст. л. (по вкусу)

оливковое масло — 4 ст. л.

чеснок — 2 зубчика

мякоть свежего хлеба — 100 г

базилик — 1 веточка

соус табаско — по вкусу (если нет, то перец чили свежий)

соль

Ингредиенты для сальсы из овощей:

огурец — 1 шт.

болгарский перец — ¼ шт.

лук крымский (фиолетовый/белый) — ½ шт.

базилик

Приготовление:

Нарежьте на небольшие кусочки все ингредиенты и переложите в комбайн или блендер, измельчите до состояния пюре. Перетираем массу через сито. Если ваш гаспачо сильно густой, разбавьте его холодным куриным бульоном, томатным соком или же водой. Посолите, поперчите и поставьте в холодильник охлаждаться. В отдельной емкости нарезаем мелким кубиком очищенный от кожуры и семян огурец, болгарский перец, крымский лук, добавляем щепотку сахара, щепотку соли, оливковое масло, мелко нарезанный базилик и перемешиваем. Достаем гаспачо из холодильника, наливаем в тарелку. В центр ложим 2 ст. л. сальсы из овощей, украшаем листьями базилика и каплями оливкового масла.

Приятного аппетита!

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