Фрикасе из рапанов: рецепт от Ивана Милановича

Если вы давно мечтали приготовить блюдо высокой кухни в домашних условиях, но переживали за результат ― не беда. Победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович рассказал, как приготовить фрикасе из рапанов легко и быстро. Подробнее читайте в материале.

⠀

Ингредиенты:⠀

Рапаны ― 500 г

Шампиньоны ― 300 г

Лук репчатый или шалот ― 80 г

Чеснок ― 10 г

Сливки 20 ― 25% ― 150 мл

Базилик свежий ― пару веточек

Белое сухое вино ― 150 мл

Мускатный орех ― щепотка

Сахар ― пару щепоток

Соль, перец ― по вкусу

Способ приготовления:

Мелко нарежьте лук и чеснок. Отправьте на разогретую с растительным маслом сковородку. Обжаривайте, постоянно помешивая, на умеренном огне несколько минут, до прозрачности. Лук и чеснок не должны пожелтеть. Затем влейте вино и выпаривайте на большом огне практически до полного испарения влаги. Уменьшите огонь и добавьте шампиньоны. Обжаривайте еще 5 ― 6 минут, помешивая. Введите сливки и томите еще 7 ― 8 минут после кипения. Если основа получается слишком жидкой, упаривайте до нужной консистенции. Тщательно очистите рапанов! На них не должно остаться плотного панциря, прожилок и перепонок. Это важно, чтобы рапаны получились нежными и мягкими. Введите рапанов вместе с измельченными листиками базилика и тушите еще 2 ― 3 минуты на среднем огне. Выключите! В конце добавьте мускатный орех, сахар и доведите по вкусу солью и перцем. Дайте готовому фрикасе настояться 7 ― 10 минут перед подачей. Блюдо идеально как в самостоятельном виде, так и с пастой, рисом или картофелем.

Приятного аппетита!

Больше по теме: Как вырастить манго из косточки в домашних условиях

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ