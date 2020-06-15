Простые и вкусные оладьи: рецепт от Ольги Мартыновской
15.06.2020
Не знаете, что приготовить на завтрак? Судья «МастерШеф. Профессионалы»-2 Ольга Мартыновская решила этот вопрос за вас! Пошаговый рецепт приготовления простых и вкусных оладьев от Ольги Мартыновской ― читайте в материале.
Ингредиенты:
- 2 больших куриных яйца
- 1 стакан овсяного (или любого другого) молока
- 1 стакан цельнозерновой муки
- 1 стакан обычной муки
- 1 кофейная ложка соды
- 1 кофейная ложка разрыхлителя
- 1 щепотка соли
- 2 столовые ложки черники
- 2 столовые ложки (без горки) сахара
Способ приготовления:
- Все перемешать до однородности.
- Чернику с сахаром лучше добавить в самом конце перемешивания, так как она легко может повредиться в процессе и даст много сока, который будет пригорать.
- На среднем огне нагреть тефлоновою сковороду, тесто выкладывать большой ложкой. На одной стороне готовить до тех пор, пока не появятся крупные пупырышки.
- Перевернуть и готовить еще полторы―две минуты на слабом огне. Оладьи получаются толстые, пухленькие и хорошо прожаренные внутри.
Приятного аппетита!
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