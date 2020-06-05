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Цветы цукини: рецепт от Владимира Ярославского

05.06.2020

Цветы цукини вкусное летнее лакомство. Существует множество способов его приготовления. Своим рецептом поделился судья «МастерШеф» Владимир Ярославский.  Как приготовить цветы цукини? Пошаговый рецепт приготовления читайте в материале. 

Цветы цукини: рецепт

«Я так и не скажу сразу, откуда вся история началась. Но для меня цветы цукини появились в Италии. Там они в продаже с весны до осени, самые большие тыквенные. Разных сортов и размеров, их используют и как просто начинку для пиццы, как чипсы в ресторанах и как отдельное блюдо» рассказал Владимир Ярославский

Ингредиенты:

  • цветы цукини 10 шт. 
  • лук репчатый 50 г 
  • масло сливочное 20 г 
  • шпинат 250 г 
  • рикотта 250 г 
  • пармезан 50 г 

Приготовление:

  1. Лук нарезаем мелким кубиком. 
  2. Обжариваем на сливочном масле до слегка золотистого цвета. Добавляем порезанный крупно шпинат и слегка обжариваем.
  3. Добавляем соль и черный перец по вкусу. 
  4. Рикотту смешиваем с натертым в пудру пармезаном.
  5. Добавляем охлажденный уже шпинат и перемешиваем. 
  6. Цветы цукини очистить от пестиков и тычинок внутри. Наполняем фаршем. 
  7. Удобнее всего это делать через кондитерский мешок. 
  8. Далее можно делать кляр и обжаривать во фритюре. Но мне нравится больше другой вариант цветы посыпают сухариками и ещё пармезаном, поливают оливковым маслом и запекают при 220240 градусах примерно 4 минуты до румяности. 

«Подают цветы с соусом. Вы можете сделать традиционный томатный. Или майонез с вялеными томатами. Или ещё рядом посыпать немного рататуем как у меня на фото».

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Ингредиенты для традиционного томатного итальянского соуса: 

  • лук репчатый 100 г 
  • оливковое масло 50 г 
  • чеснок 30 г 
  • тимьян и розмарин 10 г
  • базилик 25 г
  • томаты в собственном соку 1 кг

Приготовление:

  1. На масле обжариваем произвольно нарезанный лук.
  2. Добавляем чеснок и травы, затем томаты (можно их предварительно измельчить блендером). 
  3. На медленном огне держим примерно 1 час. Это нужно, чтобы ушла особая кислота и появилась сладость. Не выпариваем, а именно томим! 
  4. Затем все протираем.

Приятного аппетита!

Источник: фото взяты с Instagram yaroslavskyi_vova

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