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Сыр «Филадельфия»: рецепт от Владимира Ярославского

05.06.2020

В домашних условиях сделать сыр «Филадельфия» вкусным и нежным – очень трудно. О свойствах и тонкостях приготовления настоящего сыра «Филадельфия» нам рассказал судья шоу «МастерШеф» Владимир Ярославский. Подробнее читайте в материале. 

Ингредиенты:

  • 350 г греческого йогурта (10%)
  • 270 г сметаны (20%)
  • 5 г соли

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты смешайте в миске.
  2. Сложите марлю в четыре слоя, застелите ею сито,  выложите туда массу, аккуратно закройте и чуть заверните края.
  3. Сито с массой поставьте в холодильник, под пленку и небольшой пресс.
  4. Через 12-18 часов у вас выйдет настоящий сыр «Филадельфия»! 

Приятного аппетита!

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