Сыр «Филадельфия»: рецепт от Владимира Ярославского
05.06.2020
В домашних условиях сделать сыр «Филадельфия» вкусным и нежным – очень трудно. О свойствах и тонкостях приготовления настоящего сыра «Филадельфия» нам рассказал судья шоу «МастерШеф» Владимир Ярославский. Подробнее читайте в материале.
Ингредиенты:
- 350 г греческого йогурта (10%)
- 270 г сметаны (20%)
- 5 г соли
Способ приготовления:
- Все ингредиенты смешайте в миске.
- Сложите марлю в четыре слоя, застелите ею сито, выложите туда массу, аккуратно закройте и чуть заверните края.
- Сито с массой поставьте в холодильник, под пленку и небольшой пресс.
- Через 12-18 часов у вас выйдет настоящий сыр «Филадельфия»!
Приятного аппетита!
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