Сыр «Филадельфия»: рецепт от Владимира Ярославского

В домашних условиях сделать сыр «Филадельфия» вкусным и нежным – очень трудно. О свойствах и тонкостях приготовления настоящего сыра «Филадельфия» нам рассказал судья шоу «МастерШеф» Владимир Ярославский. Подробнее читайте в материале.

Ингредиенты:

350 г греческого йогурта (10%)

270 г сметаны (20%)

5 г соли

Способ приготовления:

Все ингредиенты смешайте в миске. Сложите марлю в четыре слоя, застелите ею сито, выложите туда массу, аккуратно закройте и чуть заверните края. Сито с массой поставьте в холодильник, под пленку и небольшой пресс. Через 12-18 часов у вас выйдет настоящий сыр «Филадельфия»!

Приятного аппетита!

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