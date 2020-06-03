Перепелка в апельсиновой глазури: рецепт от Ивана Милановича
03.06.2020
Перепелка – это не только нежное и очень диетическое мясо, но еще и выигрышная презентация на тарелке. Но как правильно приготовить перепелку, чтобы не испортить нежнейшее мясо? На этот вопрос нам ответил победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович. Он поделился своими секретами идеального приготовления перепелки в апельсиновой глазури. Подробнее читайте в материале.
Ингредиенты:⠀
- Тушки перепелки — 2 шт.
- Батат — 120 г
- Брюссельская капуста — 120 г
- Апельсин — 1 шт.
- Бадьян — 1 звездочка
- Корица — 1 палочка
- Гвоздика — 5 бутонов
- Сливки 20% — 50 мл
- Соль, сахар, перец черный — по вкусу
- Тимьян — пару веточек
- Редька — для украшения и подачи
- Микрогрин
Способ приготовления:
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- Разрежьте перепелку по спинке, вырезав хребтовую кость. Раскройте тушку, как для цыпленка табака. Тщательно зачистите внутренности. Срежьте две крайние фаланги крыла и подрежьте основания ножек (они могут подгорать).
- Обжарьте перепелку на большом огне с двух сторон, кинув в масло пару веточек тимьяна для аромата. Приправьте солью и перцем.
- Затем доведите перепелку до готовности в духовке на 180 градусах (примерно 15 минут). Если хотите получить нежное мясо — используйте щуп или термометр. Температура готовой перепелки внутри должна быть 68-70 градусов.
- Для глазури выдавите сок апельсина. Добавьте немного воды (пару столовых ложек) и поставьте на огонь с палочкой корицы, бадьяном и гвоздикой. Проварите на умеренном огне около 7-8 минут. Добавьте столовую ложку сахара (без горки).
- Для крема отварите батат до полной готовности. Протрите через сито, добавьте сливки и измельченные листики тимьяна (совсем чуть-чуть). Поставьте на огонь и проварите минуту. Доведите по вкусу солью и перцем.
- Брюссельскую капусту отварите в подсоленной воде до готовности так, чтобы она осталась немного хрустящей внутри.
- Сформируйте блюдо, добавив слайсы свежей редьки, апельсина и микрогрин.
Приятного аппетита!
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