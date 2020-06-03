Ананасовые равиоли с рикоттой и кофейной икрой — изысканное на вкус и вид блюдо, достойное высокой кухни. Однако готовить его можно и в домашних условиях. Пошаговый рецепт приготовления ананасовых равиолей с рикоттой и кофейной икрой от участника «МастерШеф» Саши Шульги найдете в материале.

Ингредиенты:

Ананас — 1 шт.

Минеральная вода — 300 мл

Сахар — 150 г

Рикотта, смешанная с сахаром — 200 г

Молотый кофе — 60 г

Альгиновая кислота — 1,5 г

Минеральная вода — 500 мл

Альгинат кальция — 2,5 г

Изюм — 20 г

Кедровые орехи

Тосты

Микрогрин

Съедобные цветы — 20 г

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Приготовление:

Нарезать ананас на 20 тонких слайсов. Сделать сироп из сахара и воды, затем вылить этот сироп на слайсы ананаса. Через 10—15 минут убрать слайсы из сиропа. А сам сироп сохранить. Выложить рикотту на слайсы ананаса, накрыть сверху еще одним слайсом и сделать форму равиолей. Перетереть через сито оставшийся ананас с сиропом. Приготовить кофейную икру. Заварить эспрессо и процедить через мелкое сито. Добавить туда альгиновую кислоту, альгинат кальция и минеральную воду. Капнуть с помощью пипетки несколько капель кофе в воду, чтобы получить маленькие шарики. Сделать презентацию, используя изюм, микрогрин, цветы.

Приятного аппетита!

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