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Ананасовые равиоли с рикоттой и кофейной икрой от Саши Шульги

03.06.2020

Ананасовые равиоли с рикоттой и кофейной икрой изысканное на вкус и вид блюдо, достойное высокой кухни. Однако готовить его можно и в домашних условиях. Пошаговый рецепт приготовления ананасовых равиолей с рикоттой и кофейной икрой от участника «МастерШеф» Саши Шульги найдете в материале.

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Ингредиенты:

  • Ананас — 1 шт.
  • Минеральная вода — 300 мл
  • Сахар — 150 г
  • Рикотта, смешанная с сахаром — 200 г
  • Молотый кофе — 60 г
  • Альгиновая кислота — 1,5 г
  • Минеральная вода — 500 мл
  • Альгинат кальция — 2,5 г
  • Изюм — 20 г
  • Кедровые орехи
  • Тосты
  • Микрогрин
  • Съедобные цветы — 20 г

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Приготовление:

  1. Нарезать ананас на 20 тонких слайсов.
  2. Сделать сироп из сахара и воды, затем вылить этот сироп на слайсы ананаса.
  3. Через 10—15 минут убрать слайсы из сиропа. А сам сироп сохранить.
  4. Выложить рикотту на слайсы ананаса, накрыть сверху еще одним слайсом и сделать форму равиолей.
  5. Перетереть через сито оставшийся ананас с сиропом.
  6. Приготовить кофейную икру. Заварить эспрессо и процедить через мелкое сито. Добавить туда альгиновую кислоту, альгинат кальция и минеральную воду. Капнуть с помощью пипетки несколько капель кофе в воду, чтобы получить маленькие шарики.
  7. Сделать презентацию, используя изюм, микрогрин, цветы.

Приятного аппетита!

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