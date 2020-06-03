Ананасовые равиоли с рикоттой и кофейной икрой от Саши Шульги
03.06.2020
Ананасовые равиоли с рикоттой и кофейной икрой — изысканное на вкус и вид блюдо, достойное высокой кухни. Однако готовить его можно и в домашних условиях. Пошаговый рецепт приготовления ананасовых равиолей с рикоттой и кофейной икрой от участника «МастерШеф» Саши Шульги найдете в материале.
Ингредиенты:
- Ананас — 1 шт.
- Минеральная вода — 300 мл
- Сахар — 150 г
- Рикотта, смешанная с сахаром — 200 г
- Молотый кофе — 60 г
- Альгиновая кислота — 1,5 г
- Минеральная вода — 500 мл
- Альгинат кальция — 2,5 г
- Изюм — 20 г
- Кедровые орехи
- Тосты
- Микрогрин
- Съедобные цветы — 20 г
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Приготовление:
- Нарезать ананас на 20 тонких слайсов.
- Сделать сироп из сахара и воды, затем вылить этот сироп на слайсы ананаса.
- Через 10—15 минут убрать слайсы из сиропа. А сам сироп сохранить.
- Выложить рикотту на слайсы ананаса, накрыть сверху еще одним слайсом и сделать форму равиолей.
- Перетереть через сито оставшийся ананас с сиропом.
- Приготовить кофейную икру. Заварить эспрессо и процедить через мелкое сито. Добавить туда альгиновую кислоту, альгинат кальция и минеральную воду. Капнуть с помощью пипетки несколько капель кофе в воду, чтобы получить маленькие шарики.
- Сделать презентацию, используя изюм, микрогрин, цветы.
Приятного аппетита!
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