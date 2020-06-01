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Клубничный тирамису с фисташками и ванилью: рецепт от Екатерины Великой

01.06.2020

До сих пор думаете, что что-то вкусненькое к чаю сверхкалорийное? Тогда мы развеем ваши страхи! Финалистка «МастерШеф»-5 Екатерина Великая поделилась рецептом вкусного клубничного тирамису с фисташками и ванилью. Напоминаем, что в клубнике всего 33 калории в 100 граммах. Так что не бойтесь поправиться, а наслаждайтесь вкусным десертом.  Подробный рецепт в материале.

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клубничный тирамису

Ингредиенты:

  • маскарпоне (можно заменить сливочным сыром) – 500 г
  • сахарная пудра – 150 г
  • яйца – 7 шт.
  • клубника – 700 г
  • печенье савоярди – 500 г
  • фисташки очищенные несоленые (можно заменить вашими любимыми орешками) – 100 г
  • ваниль – 1 стручок

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Приготовление:

  1. Отделяем желтки от белков.
  2. Взбиваем желтки со 100 г сахара.
  3. Добавляем маскарпоне и взбиваем до однородности на низкой скорости.
  4. Отдельно взбиваем белки с щепоткой соли до пиков.
  5. Погружным блендером пюрируем клубнику с сахарной пудрой и ванилью (вы можете сделать один большой торт или приготовить десерт порционно).
  6. Сначала выкладываем слой крема, затем слой печенья и слой клубничного пюре. Завершаем орешками, предварительно измельченными в кофемолке.
  7. Повторяем слои 2–3 раза.
  8. Украшаем мятой.

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