Суп-пюре из запеченных огурцов и молодых кабачков с мятой и лаймом: рецепт от Ивана Милановича
28.05.2020
Суп-пюре из запеченных огурцов и молодых кабачков с мятой и лаймом – очень освежающее блюдо из сезонных овощей. Рецептом этого интересного супа поделился победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович. Пошаговый рецепт приготовления супа-пюре из запеченных огурцов и молодых кабачков с мятой и лаймом читайте в материале.
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Ингредиенты:
- огурец – 500 г
- молодой кабачок (подойдут и цукини) – 500 г
- овощной бульон (можно использовать мясной) – +/- 1 л
- мята свежая – горсть листьев
- зелёный горошек (молодой или свежемороженый) – 100–150 г
- лайм (или лимон) – 1 шт.
- соль, чёрный перец, сахар, розмарин, оливковое масло
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Приготовление:
- Огурцы и молодые кабачки режем на крупные пласты, сбрызгиваем оливковым маслом, добавляем щепотку соли и перца, пару веточек живых специй (тимьян, розмарин, шалфей, эстрагон – все что душе угодно, я использовал розмарин) и отправляем в духовку на 180 градусов.
- Запекать 15–20 минут (до полумягкого состояния).
- Сварить овощной бульон (мясоеды могут использовать куриный или говяжий бульон – получится более насыщенный вкус). Для бульона подойдут абсолютно любые овощи! У меня был лук, морковь, брокколи, корень пастернака, пару зубчиков чеснока.
- Овощной бульон готовится быстро (30–40 минут до кипения максимум), мясной немного дольше (бульон можно замораживать в небольших емкостях, а не варить каждый раз).
- Запечённые овощи достать из духовки и перебить до однородности, подливая бульон. Добавляйте бульон понемногу, чтобы суп не был сильно жидким (у меня ушло +/- 1 л).
- В суп можно добавить несколько столовых ложек зеленого горошка – свежего или мороженого (если используете замороженный, предварительно припустите его на сливочном масле до полного испарения жидкости).
- Добавить листья мяты (горсть) и сок лайма (или лимона). Я люблю покислее, так что у меня ушел целый лайм.
- Протираем через сито и доводим по вкусу: соль/черный перец и чайная ложка сахара для контраста вкуса.
- Суп готов к подаче! Можно подать с гренками или свежим багетом.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram – milan.i.m
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