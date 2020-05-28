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Суп-пюре из запеченных огурцов и молодых кабачков с мятой и лаймом: рецепт от Ивана Милановича

28.05.2020

Суп-пюре из запеченных огурцов и молодых кабачков с мятой и лаймом  очень освежающее блюдо из сезонных овощей. Рецептом этого интересного супа поделился победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович. Пошаговый рецепт приготовления супа-пюре из запеченных огурцов и молодых кабачков с мятой и лаймом читайте в материале. 

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Ингредиенты: 

  • огурец 500 г
  • молодой кабачок (подойдут и цукини) 500 г
  • овощной бульон (можно использовать мясной) +/- 1 л
  • мята свежая горсть листьев
  • зелёный горошек (молодой или свежемороженый) 100150 г
  • лайм (или лимон) 1 шт.
  • соль, чёрный перец, сахар, розмарин, оливковое масло

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Приготовление:

  1. Огурцы и молодые кабачки режем на крупные пласты, сбрызгиваем оливковым маслом, добавляем щепотку соли и перца, пару веточек живых специй (тимьян, розмарин, шалфей, эстрагон все что душе угодно, я использовал розмарин) и отправляем в духовку на 180 градусов.  
  2. Запекать 1520 минут (до полумягкого состояния).
  3. Сварить овощной бульон (мясоеды могут использовать куриный или говяжий бульон – получится более насыщенный вкус). Для бульона подойдут абсолютно любые овощи! У меня был лук, морковь, брокколи, корень пастернака, пару зубчиков чеснока. 
  4. Овощной бульон готовится быстро (3040 минут до кипения максимум), мясной немного дольше (бульон можно замораживать в небольших емкостях, а не варить каждый раз).
  5. Запечённые овощи достать из духовки и перебить до однородности, подливая бульон. Добавляйте бульон понемногу, чтобы суп не был сильно жидким (у меня ушло +/- 1 л).
  6. В суп можно добавить несколько столовых ложек зеленого горошка свежего или мороженого (если используете замороженный, предварительно припустите его на сливочном масле до полного испарения жидкости).
  7. Добавить листья мяты (горсть) и сок лайма (или лимона). Я люблю покислее, так что у меня ушел целый лайм.
  8. Протираем через сито и доводим по вкусу: соль/черный перец и чайная ложка сахара для контраста вкуса.
  9. Суп готов к подаче! Можно подать с гренками или свежим багетом.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – milan.i.m

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