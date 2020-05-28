Суп-пюре из запеченных огурцов и молодых кабачков с мятой и лаймом – очень освежающее блюдо из сезонных овощей. Рецептом этого интересного супа поделился победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович. Пошаговый рецепт приготовления супа-пюре из запеченных огурцов и молодых кабачков с мятой и лаймом читайте в материале.

Больше по теме: Луковый суп: рецепт от Лизы Глинской

Ингредиенты:

огурец – 500 г

молодой кабачок (подойдут и цукини) – 500 г

овощной бульон (можно использовать мясной) – +/- 1 л

мята свежая – горсть листьев

зелёный горошек (молодой или свежемороженый) – 100 – 150 г

лайм (или лимон) – 1 шт.

соль, чёрный перец, сахар, розмарин, оливковое масло

Больше по теме: Гаспачо: рецепт от Эктора Хименес-Браво

Приготовление:

Огурцы и молодые кабачки режем на крупные пласты, сбрызгиваем оливковым маслом, добавляем щепотку соли и перца, пару веточек живых специй (тимьян, розмарин, шалфей, эстрагон – все что душе угодно, я использовал розмарин) и отправляем в духовку на 180 градусов. Запекать 15 – 20 минут (до полумягкого состояния). Сварить овощной бульон (мясоеды могут использовать куриный или говяжий бульон – п олучится более насыщенный вкус). Для бульона подойдут абсолютно любые овощи! У меня был лук, морковь, брокколи, корень пастернака, пару зубчиков чеснока. Овощной бульон готовится быстро (30 – 40 минут до кипения максимум), мясной немного дольше (бульон можно замораживать в небольших емкостях, а не варить каждый раз). Запечённые овощи достать из духовки и перебить до однородности, подливая бульон. Добавляйте бульон понемногу, чтобы суп не был сильно жидким (у меня ушло +/- 1 л). В суп можно добавить несколько столовых ложек зеленого горошка – свежего или мороженого (если используете замороженный, предварительно припустите его на сливочном масле до полного испарения жидкости). Добавить листья мяты (горсть) и сок лайма (или лимона). Я люблю покислее, так что у меня ушел целый лайм. Протираем через сито и доводим по вкусу: соль/черный перец и чайная ложка сахара для контраста вкуса. Суп готов к подаче! Можно подать с гренками или свежим багетом.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – milan.i.m

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ