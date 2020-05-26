Сабайон — один из самых известных десертов итальянской кухни. Десерт из яичного крема с добавлением вина не оставит никого равнодушным. Победитель «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинский, он же Пава, рассказал, как приготовить запеченный сабайон с ягодами. Пошаговый рецепт читайте в материале.

Ингредиенты:

яйцо куриное – 6 шт.

сахар

сливки 30% – 30 мл

ягоды и фрукты – по желанию

Приготовление:

Отделить белки от желтков. Взбиваем желтки с сахаром в миксере до белизны в течении 3 – 4 минут. Вливаем сливки. Взбиваем еще одну минуту. Разрезаем клубнику, кладем в форму для запекания. Добавляем персик,малину,ежевику. Поливаем ягоды сабайоном и ставим форму на противень. Запекаем в духовке на гриль-режиме до румяной корочки.

Приятного аппетита!

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