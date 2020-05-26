Сабайон с ягодами: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)
26.05.2020
Сабайон — один из самых известных десертов итальянской кухни. Десерт из яичного крема с добавлением вина не оставит никого равнодушным. Победитель «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинский, он же Пава, рассказал, как приготовить запеченный сабайон с ягодами. Пошаговый рецепт читайте в материале.
Ингредиенты:
- яйцо куриное – 6 шт.
- сахар
- сливки 30% – 30 мл
- ягоды и фрукты – по желанию
Приготовление:
- Отделить белки от желтков. Взбиваем желтки с сахаром в миксере до белизны в течении 3–4 минут.
- Вливаем сливки. Взбиваем еще одну минуту.
- Разрезаем клубнику, кладем в форму для запекания.
- Добавляем персик,малину,ежевику.
- Поливаем ягоды сабайоном и ставим форму на противень.
- Запекаем в духовке на гриль-режиме до румяной корочки.
Приятного аппетита!
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