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Сабайон с ягодами: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)

26.05.2020

Сабайон — один из самых известных десертов итальянской кухни. Десерт из яичного крема с добавлением вина не оставит никого равнодушным. Победитель «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинский, он же Пава, рассказал, как приготовить запеченный сабайон с ягодами. Пошаговый рецепт читайте в материале.

Сабайон з ягодами: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)

Ингредиенты:

  • яйцо куриное 6 шт.
  • сахар
  • сливки 30% 30 мл
  • ягоды и фрукты по желанию

Приготовление:

  1. Отделить белки от желтков. Взбиваем желтки с сахаром в миксере до белизны в течении 34 минут.
  2. Вливаем сливки. Взбиваем еще одну минуту.
  3. Разрезаем клубнику, кладем в форму для запекания.
  4. Добавляем персик,малину,ежевику.
  5. Поливаем ягоды сабайоном и ставим форму на противень.
  6. Запекаем в духовке на гриль-режиме до румяной корочки.

Приятного аппетита!

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