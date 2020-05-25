Клубничный торт: рецепт от Владимира Троцкого
25.05.2020
Что может быть лучше клубничного торта? К тому же это не только вкусно, но и очень полезно. Суперфиналист «МастерШеф»-7 Владимир Троцкий поделился рецептом блюда, отведав которое, вы поймете, что такое райское наслаждение. Его преимущества – низкокалорийное, без выпечки, муки, сахара и безумно вкусное. Осторожнее: оно вызывает привыкание с первой ложки! Подробный рецепт клубничного торта – в материале.
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Ингредиенты:
- творог (9%) – 1 кг
- клубника – 1 кг
- курага – 100 г
- сметана (20%) – 200 г
- мед – по вкусу
- ваниль – 1 стручок (можете заменить ванильным сахаром)
- грецкий орех – 150 г
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Приготовление:
- Творог, орехи, курагу, мед и ваниль пюрировать до гладкости погружным блендером.
- Добавить сметану.
- Разделить смесь на 2–3 части.
- Выкладываем на блюдо творог и покрываем всю площадь клубникой (хвостиками вниз). Чередуем слои: творог – клубника, клубника – творог.
- Отправляем на ночь в холодильник.
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