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Клубничный торт: рецепт от Владимира Троцкого

25.05.2020

Что может быть лучше клубничного торта? К тому же это не только вкусно, но и очень полезно. Суперфиналист «МастерШеф»-7  Владимир Троцкий поделился рецептом блюда, отведав которое, вы поймете, что такое райское наслаждение. Его преимущества – низкокалорийное, без выпечки, муки, сахара и безумно вкусное. Осторожнее: оно вызывает привыкание с первой ложки! Подробный рецепт клубничного торта – в материале.

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клубничный торт

Ингредиенты:

  • творог (9%) – 1 кг
  • клубника – 1 кг
  • курага – 100 г
  • сметана (20%) – 200 г
  • мед – по вкусу
  • ваниль – 1 стручок (можете заменить ванильным сахаром)
  • грецкий орех – 150 г

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Приготовление:

  1. Творог, орехи, курагу, мед и ваниль пюрировать до гладкости погружным блендером.
  2. Добавить сметану.
  3. Разделить смесь на 23 части.
  4. Выкладываем на блюдо творог и покрываем всю площадь клубникой (хвостиками вниз). Чередуем слои: творог – клубника, клубника – творог.
  5. Отправляем на ночь в холодильник.

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