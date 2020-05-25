Клубничный торт: рецепт от Владимира Троцкого

Что может быть лучше клубничного торта? К тому же это не только вкусно, но и очень полезно. Суперфиналист «МастерШеф»-7 Владимир Троцкий поделился рецептом блюда, отведав которое, вы поймете, что такое райское наслаждение. Его преимущества – низкокалорийное, без выпечки, муки, сахара и безумно вкусное. Осторожнее: оно вызывает привыкание с первой ложки! Подробный рецепт клубничного торта – в материале.

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Ингредиенты:

творог (9%) – 1 кг

клубника – 1 кг

курага – 100 г

сметана (20%) – 200 г

мед – по вкусу

ваниль – 1 стручок (можете заменить ванильным сахаром)

грецкий орех – 150 г

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Приготовление:

Творог, орехи, курагу, мед и ваниль пюрировать до гладкости погружным блендером. Добавить сметану. Разделить смесь на 2 – 3 части. Выкладываем на блюдо творог и покрываем всю площадь клубникой (хвостиками вниз). Чередуем слои: творог – клубника, клубника – творог. Отправляем на ночь в холодильник.

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