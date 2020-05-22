Сладости всегда пользуются особой популярностью. Пошаговый рецепт приготовления шоколадного брауни с орехами и курагой от суперфиналиста «МастерШеф»-8 Сержика Файного найдете в материале.

Ингредиенты:

Черный шоколад — 220 г

Сливочное масло — 140 г ⠀ ⠀

Яйца — 4 шт.

Сахар — 150 г

Мука — 100—110 г

Какао — 20 г ⠀

Курага, орехи и цедра лимона — по вкусу

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Приготовление:

Растопить масло с шоколадом на паровой бане. Тем временем взбить блендером желтки с сахаром до пышной консистенции. Когда шоколад остынет до комнатной температуры, влить его в желтки. Добавить, просеивая, муку, орехи, какао, курагу, цедру лимона. Печь при температуре 180 градусов 20—25 минут.

Приятного аппетита!

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