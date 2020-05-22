Шоколадный брауни с орехами и курагой от Сержика Файного
22.05.2020
Сладости всегда пользуются особой популярностью. Пошаговый рецепт приготовления шоколадного брауни с орехами и курагой от суперфиналиста «МастерШеф»-8 Сержика Файного найдете в материале.
Ингредиенты:
- Черный шоколад — 220 г
- Сливочное масло — 140 г ⠀ ⠀
- Яйца — 4 шт.
- Сахар — 150 г
- Мука — 100—110 г
- Какао — 20 г ⠀
- Курага, орехи и цедра лимона — по вкусу
Больше по теме: Яблочный штрудель: рецепт от Евгении Антощук
Приготовление:
- Растопить масло с шоколадом на паровой бане.
- Тем временем взбить блендером желтки с сахаром до пышной консистенции.
- Когда шоколад остынет до комнатной температуры, влить его в желтки.
- Добавить, просеивая, муку, орехи, какао, курагу, цедру лимона.
- Печь при температуре 180 градусов 20—25 минут.
Приятного аппетита!
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ibWFzdGVyY2hlZi5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4gLS0+DQo=
PCEtLSA8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCc+DQo8c2NyaXB0Pg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2PiAtLT4=