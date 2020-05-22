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Шоколадный брауни с орехами и курагой от Сержика Файного

22.05.2020

Сладости всегда пользуются особой популярностью. Пошаговый рецепт приготовления шоколадного брауни с орехами и курагой от суперфиналиста «МастерШеф»-8 Сержика Файного найдете в материале.

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Ингредиенты:

  • Черный шоколад — 220 г
  • Сливочное масло — 140 г ⠀ ⠀
  • Яйца — 4 шт.
  • Сахар — 150 г
  • Мука — 100—110 г
  • Какао — 20 г ⠀
  • Курага, орехи и цедра лимона — по вкусу

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Приготовление:

  1. Растопить масло с шоколадом на паровой бане.
  2. Тем временем взбить блендером желтки с сахаром до пышной консистенции.
  3. Когда шоколад остынет до комнатной температуры, влить его в желтки.
  4. Добавить, просеивая, муку, орехи, какао, курагу, цедру лимона.
  5. Печь при температуре 180 градусов 20—25 минут.

Приятного аппетита!

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