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Клубничное мороженое с ванилью и курагой: рецепт от Екатерины Великой

20.05.2020

Сейчас набирают популярности сыроедческие блюда, в том числе и мороженое. Рецепт сыроедческого клубничного мороженого, от которого не поправляются, а только худеют, обязательно понравится любой хозяйке.  Пошаговый рецепт клубничного мороженого с ванилью и курагой от участницы «МастерШеф»-5 Екатерины Великой читайте в материале.

Клубничное мороженое с ванилью и курагой: рецепт от Екатерины Великой

Ингредиенты:

  • бананы спелые 200 г
  • клубника или любые другие ягоды 400 г
  • курага 50 г
  • ваниль половинка стручка
  • мед по желанию

Приготовление:

  1. Банан и клубнику отправить в морозилку на полчаса.
  2. Погружным блендером пюрируем.
  3. Добавляем ваниль, курагу и еще взбиваем 5 секунд, чтобы курага не превратилась в пюре.
  4. Попробуйте: если хочется более сладкое мороженое, добавьте ложку меда.
  5. Отправляем в морозилку на 1 час.

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