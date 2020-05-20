Сейчас набирают популярности сыроедческие блюда, в том числе и мороженое. Рецепт сыроедческого клубничного мороженого, от которого не поправляются, а только худеют, обязательно понравится любой хозяйке. Пошаговый рецепт клубничного мороженого с ванилью и курагой от участницы «МастерШеф»-5 Екатерины Великой читайте в материале.

Ингредиенты:

бананы спелые – 200 г

клубника или любые другие ягоды – 400 г

курага – 50 г

ваниль – половинка стручка

мед – по желанию

Приготовление:

Банан и клубнику отправить в морозилку на полчаса. Погружным блендером пюрируем. Добавляем ваниль, курагу и еще взбиваем 5 секунд, чтобы курага не превратилась в пюре. Попробуйте: если хочется более сладкое мороженое, добавьте ложку меда. Отправляем в морозилку на 1 час.

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