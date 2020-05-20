Клубничное мороженое с ванилью и курагой: рецепт от Екатерины Великой
20.05.2020
Сейчас набирают популярности сыроедческие блюда, в том числе и мороженое. Рецепт сыроедческого клубничного мороженого, от которого не поправляются, а только худеют, обязательно понравится любой хозяйке. Пошаговый рецепт клубничного мороженого с ванилью и курагой от участницы «МастерШеф»-5 Екатерины Великой читайте в материале.
Ингредиенты:
- бананы спелые – 200 г
- клубника или любые другие ягоды – 400 г
- курага – 50 г
- ваниль – половинка стручка
- мед – по желанию
Приготовление:
- Банан и клубнику отправить в морозилку на полчаса.
- Погружным блендером пюрируем.
- Добавляем ваниль, курагу и еще взбиваем 5 секунд, чтобы курага не превратилась в пюре.
- Попробуйте: если хочется более сладкое мороженое, добавьте ложку меда.
- Отправляем в морозилку на 1 час.
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