Холодный свекольник: рецепт от Владимира Ярославского
19.05.2020
Холодный свекольник – вкус знакомый многим из детства. Этот освежающий суп радует не только вкусом, но и своими полезными качествами. Секретами приготовления холодного свекольника поделился судья «МастерШеф. Профессионалы» Владимир Ярославский. Пошаговый рецепт холодного свекольника читайте в материале.
Ингредиенты:
- большая печеная свекла – 1 шт.
- средний огурец – 1 шт.
- вареное яйцо – 3 шт.
- редис – 2 шт.
- вареный картофель – по вкусу
- куриный бульон – 1/2 л
- куриное бедрышко отварное – 1 шт.
- зеленый лук, петрушка, укроп – в неограниченном количестве
- горчица – 2 ч. л.
- сок 1/4 лимона
- сметана 25% – 150-200 г
- соль по вкусу
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Приготовление:
- Смешиваем вареные желтки с солью и горчицей.
- Добавляем сметану и хорошо растираем, потом добавляем бульон.
- Свеклу, редис, огурец и белок вареного яйца нарезаем мелкой соломкой.
- Зелень нарезаем просто мелко.
- Все смешиваем и отправляем в холодильник на пару часов настояться до малинового цвета.
- Доводим ещё раз до вкуса и подаем.
Советы от Владимира Ярославского:
- Свеклу берите средних размеров и самого яркого цвета – она вкуснее.
- Зелени никогда не жалейте – чем больше тем вкуснее.
- Не жалейте горчицы, и если «нехватка» вкуса, значит добавьте соли и лимонного сока ещё.
- Никогда не используйте в супы «кучерявую» петрушку она прям режет горло и не имеет яркого вкуса и аромата
Приятного аппетита!
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