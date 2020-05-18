Лингуине, или лингвинетте — классические итальянские макаронные изделия. Они тоньше, чем феттучине, и по форме напоминают слегка сплюснутые спагетти. Лингуине обычно подаются с морепродуктами или песто. Пошаговый рецепт приготовления лингуине с мидиями от победителя «МастерШеф»-7 Вадима Бжезинского читайте в материале.

Ингредиенты:

паста – 200 г

мидии – 600 г

томаты свежие – 400 г

лук репчатый – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

лимон – 1/2 шт.

вино белое сухое – 70 мл

оливковое масло – 20 мл

сыр (пармезан) – 15 г

петрушка – 25 г

базилик – 25 г

соль, перец по вкусу

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Приготовление:

Пасту варим 8 минут. Разогреваем сковороду, обжариваем лук до прозрачного цвета, добавляем мелко нарубленный чеснок. Бланшируем томаты 10 секунд в кипятке и очищаем от кожуры. Нарезаем мелким кубиком и добавляем в сковороду к нашим ингредиентам. Томим на медленном огне 5 – 7 минут. Выкладываем мидии, вливаем вино, соль, перец и половину мелко нарезанной зелени (петрушка, базилик); как только мидии раскроются – выключаем огонь. Выкладываем мидии в отдельную посуду, а пасту в сковороду в получившийся томатный соус. Перемешиваем пасту в соусе и выкладываем на тарелку вместе с готовыми мидиями. Сверху посыпаем пармезаном, сбрызгиваем оливковым маслом и оставшейся зеленью.

Приятного аппетита!

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