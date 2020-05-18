Лингуине с мидиями: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)
18.05.2020
Лингуине, или лингвинетте — классические итальянские макаронные изделия. Они тоньше, чем феттучине, и по форме напоминают слегка сплюснутые спагетти. Лингуине обычно подаются с морепродуктами или песто. Пошаговый рецепт приготовления лингуине с мидиями от победителя «МастерШеф»-7 Вадима Бжезинского читайте в материале.
Ингредиенты:
- паста – 200 г
- мидии – 600 г
- томаты свежие – 400 г
- лук репчатый – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- лимон – 1/2 шт.
- вино белое сухое – 70 мл
- оливковое масло – 20 мл
- сыр (пармезан) – 15 г
- петрушка – 25 г
- базилик – 25 г
- соль, перец по вкусу
Больше по теме: Лазанья: рецепт от Владимира Ярославского
Приготовление:
- Пасту варим 8 минут.
- Разогреваем сковороду, обжариваем лук до прозрачного цвета, добавляем мелко нарубленный чеснок.
- Бланшируем томаты 10 секунд в кипятке и очищаем от кожуры.
- Нарезаем мелким кубиком и добавляем в сковороду к нашим ингредиентам.
- Томим на медленном огне 5–7 минут.
- Выкладываем мидии, вливаем вино, соль, перец и половину мелко нарезанной зелени (петрушка, базилик); как только мидии раскроются – выключаем огонь.
- Выкладываем мидии в отдельную посуду, а пасту в сковороду в получившийся томатный соус.
- Перемешиваем пасту в соусе и выкладываем на тарелку вместе с готовыми мидиями. Сверху посыпаем пармезаном, сбрызгиваем оливковым маслом и оставшейся зеленью.
Приятного аппетита!
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ibWFzdGVyY2hlZi5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4gLS0+DQo=
PCEtLSA8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCc+DQo8c2NyaXB0Pg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2PiAtLT4=