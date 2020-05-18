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Лингуине с мидиями: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)

18.05.2020

Лингуине, или лингвинетте — классические итальянские макаронные изделия. Они тоньше, чем феттучине, и по форме напоминают слегка сплюснутые спагетти. Лингуине обычно подаются с морепродуктами или песто. Пошаговый рецепт приготовления лингуине с мидиями от победителя «МастерШеф»-7 Вадима Бжезинского читайте в материале.

Лингуине с мидиями: рецепт

Ингредиенты: 

  • паста 200 г
  • мидии 600 г
  • томаты свежие 400 г
  • лук репчатый 1 шт.
  • чеснок 2 зубчика
  • лимон 1/2 шт.
  • вино белое сухое 70 мл
  • оливковое масло 20 мл
  • сыр (пармезан) 15 г
  • петрушка 25 г
  • базилик 25 г
  • соль, перец по вкусу

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Приготовление:

  1. Пасту варим 8 минут.
  2. Разогреваем сковороду, обжариваем лук до прозрачного цвета, добавляем мелко нарубленный чеснок.
  3. Бланшируем томаты 10 секунд в кипятке и очищаем от кожуры.
  4. Нарезаем мелким кубиком и добавляем в сковороду к нашим ингредиентам.
  5. Томим на медленном огне 57 минут.
  6. Выкладываем мидии, вливаем вино, соль, перец и половину мелко нарезанной зелени (петрушка, базилик);  как только мидии раскроются выключаем огонь.
  7. Выкладываем мидии в отдельную посуду, а пасту в сковороду в получившийся томатный соус.
  8. Перемешиваем пасту в соусе и выкладываем на тарелку вместе с готовыми мидиями. Сверху посыпаем пармезаном, сбрызгиваем оливковым маслом и оставшейся зеленью.

Приятного аппетита!

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