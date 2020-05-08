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Кто должен покинуть «МастерШеф. Профессионалы»-2 в 11 выпуске?

08.05.2020

С каждой неделей участников «МастерШеф. Профессионалы»-2 становится все меньше, а борьба за главный приз — еще ожесточеннее. Уже в эту субботу мы увидим, как 12 лучших шефов страны продолжат сражаться в кулинарных поединках. Редакция STB.UA предлагает вам сделать свой прогноз, кто должен покинуть «МастерШеф. Профессионалы»-2 в 11 выпуске –  голосуйте!

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